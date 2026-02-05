«Аэрофлот» представил обновленное меню эконом-класса
Среди холодных закусок в новом меню эконом-класса сыры российских производителей, мясные деликатесы, овощи, зелень и дальневосточная красная рыба.
На горячее путешественники смогут попробовать блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы. В зависимости от направления и длительности полета пассажирам будут предложены котлета из индейки с жареным картофелем и фасолью, пикша с картофельным пюре и морковью, говядина в соусе демиглас с гречкой и брокколи, баранина в бальзамическом соусе с картофелем по-деревенски и морковью.
На завтраки путешественникам предложат кукурузную поленту с консервированной грушей и корицей, блины с курицей и сливочно-грибным соусом, омлет с сыром, наггетсами и сырным соусом и оладьи с яблоком и корицей. Пассажиры также смогут попробовать обновленные пирожные – творожное с ягодами, шоколадное с брусникой, с абрикосовым джемом или яблоком и корицей.
14 января представительство «Аэрофлота» сообщило, что за 2025 г. группа перевезла 55,3 млн человек. Это на 0,1% больше, чем в 2024 г. На внутренних линиях перевезено 42 млн пассажиров, на международных – 13,4 млн. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,5 млн человек за год и 2,1 млн в декабре прошлого года.