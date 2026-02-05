«Аэрофлот» представил обновленное меню эконом-класса

На горячее путешественники смогут попробовать блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы. В зависимости от направления и длительности полета пассажирам будут предложены котлета из индейки с жареным картофелем и фасолью, пикша с картофельным пюре и морковью, говядина в соусе демиглас с гречкой и брокколи, баранина в бальзамическом соусе с картофелем по-деревенски и морковью.