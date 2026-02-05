Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» представил обновленное меню эконом-класса

Ведомости

Аэрофлот обновил меню в эконом-классе. Новые блюда появились практически на всех рейсах длительностью от трех до семи часов и на рейсах более семи часов из Москвы.

Среди холодных закусок в новом меню эконом-класса сыры российских производителей, мясные деликатесы, овощи, зелень и дальневосточная красная рыба.

На горячее путешественники смогут попробовать блюда из индейки, говядины, баранины и рыбы. В зависимости от направления и длительности полета пассажирам будут предложены котлета из индейки с жареным картофелем и фасолью, пикша с картофельным пюре и морковью, говядина в соусе демиглас с гречкой и брокколи, баранина в бальзамическом соусе с картофелем по-деревенски и морковью.

На завтраки путешественникам предложат кукурузную поленту с консервированной грушей и корицей, блины с курицей и сливочно-грибным соусом, омлет с сыром, наггетсами и сырным соусом и оладьи с яблоком и корицей. Пассажиры также смогут попробовать обновленные пирожные – творожное с ягодами, шоколадное с брусникой, с абрикосовым джемом или яблоком и корицей.

14 января представительство «Аэрофлота» сообщило, что за 2025 г. группа перевезла 55,3 млн человек. Это на 0,1% больше, чем в 2024 г. На внутренних линиях перевезено 42 млн пассажиров, на международных – 13,4 млн. Авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 29,5 млн человек за год и 2,1 млн в декабре прошлого года.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте