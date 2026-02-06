Лут заявила о потенциале роста экспорта российских удобрений в Бразилию

До этого вице-премьер Алексей Оверчук по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству сообщал, что стороны обсуждают диверсификацию торговли. Сейчас основными товарами российского экспорта в Бразилию являются нефть, нефтепродукты и минеральные удобрения, а бразильского – продукция аграрного сектора, прежде всего кофе и мясо. По его словам, на встрече также затрагивалась тема снижения торговых барьеров, в том числе в сфере государственного контроля и технического регулирования.