Лут заявила о потенциале роста экспорта российских удобрений в Бразилию
Россия видит возможности для наращивания экспорта минеральных удобрений в Бразилию, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
По ее словам, Россия остается крупнейшим поставщиком минеральных удобрений для агропромышленного комплекса Бразилии, при этом поставки носят стабильный характер.
«Удобрения преимущественно азотные, калийные и комплексные Россия поставляет. Ну и здесь, конечно, мы видим потенциал увеличения поставки», – пояснила министр.
Лут также указала, что в Бразилии реализуется программа по пастбищам и почвам, которая потребует значительных объемов минеральных удобрений. В этой связи, по ее словам, Россия видит «огромный потенциал дальнейшего развития взаимодействия».
Глава Минсельхоза также рассказала, что Бразилия остается крупнейшим поставщиком кофе в Россию. Отвечая на вопрос журналистов о возможности выращивания кофе внутри страны, она пояснила, что климатические условия в РФ пока не позволяют рассматривать такой вариант, поэтому это направление торговли будет стабильно с Бразилией.
До этого вице-премьер Алексей Оверчук по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству сообщал, что стороны обсуждают диверсификацию торговли. Сейчас основными товарами российского экспорта в Бразилию являются нефть, нефтепродукты и минеральные удобрения, а бразильского – продукция аграрного сектора, прежде всего кофе и мясо. По его словам, на встрече также затрагивалась тема снижения торговых барьеров, в том числе в сфере государственного контроля и технического регулирования.