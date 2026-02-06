Газета
Главная / Бизнес /

Лут заявила о потенциале роста экспорта российских удобрений в Бразилию

Ведомости

Россия видит возможности для наращивания экспорта минеральных удобрений в Бразилию, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По ее словам, Россия остается крупнейшим поставщиком минеральных удобрений для агропромышленного комплекса Бразилии, при этом поставки носят стабильный характер.

«Удобрения преимущественно азотные, калийные и комплексные Россия поставляет. Ну и здесь, конечно, мы видим потенциал увеличения поставки», – пояснила министр.

Лут также указала, что в Бразилии реализуется программа по пастбищам и почвам, которая потребует значительных объемов минеральных удобрений. В этой связи, по ее словам, Россия видит «огромный потенциал дальнейшего развития взаимодействия».

Глава Минсельхоза также рассказала, что Бразилия остается крупнейшим поставщиком кофе в Россию. Отвечая на вопрос журналистов о возможности выращивания кофе внутри страны, она пояснила, что климатические условия в РФ пока не позволяют рассматривать такой вариант, поэтому это направление торговли будет стабильно с Бразилией.

До этого вице-премьер Алексей Оверчук по итогам заседания российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству сообщал, что стороны обсуждают диверсификацию торговли. Сейчас основными товарами российского экспорта в Бразилию являются нефть, нефтепродукты и минеральные удобрения, а бразильского – продукция аграрного сектора, прежде всего кофе и мясо. По его словам, на встрече также затрагивалась тема снижения торговых барьеров, в том числе в сфере государственного контроля и технического регулирования.

