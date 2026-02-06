Европа отобрала из хранилищ около 90% закачанного летом газа

30 января «Газпром» со ссылкой на данные GIE сообщил, что заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах на 28 января оказалась самой низкой для этой даты за все время наблюдений. Во Франции и Германии запасы тоже достигли минимальных уровней для этой даты. В компании обратили внимание, что технологическое сокращение запасов снижает производительность ПХГ.