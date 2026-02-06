Газета
Европа отобрала из хранилищ около 90% закачанного летом газа

Нетто-отбор из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м, что составляет порядка 90% от объемов, закачанных летом, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

4 февраля отбор из хранилищ достиг около 770 млн куб. м. Общий показатель изъятий из хранилищ с начала февраля стал вторым максимальным для этого месяца. Суммарный объем топлива в ПХГ сейчас составляет порядка 42,5 млрд куб. м.

Предыдущий сезон отбора газа из европейских ПХГ завершился 28 марта 2025 г., тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас хранилища Европы заполнены на 38,48% по сравнению с 51,3% в прошлом году. С начала отопительного сезона 13 октября страны Евросоюза отобрали из хранилищ около 54 млрд куб. м газа.

30 января «Газпром» со ссылкой на данные GIE сообщил, что заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах на 28 января оказалась самой низкой для этой даты за все время наблюдений. Во Франции и Германии запасы тоже достигли минимальных уровней для этой даты. В компании обратили внимание, что технологическое сокращение запасов снижает производительность ПХГ.

