Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» сообщил о рекордно низких запасах газа в хранилищах Нидерландов

Ведомости

Заполненность подземных хранилищ газа в Нидерландах на 28 января оказалась самой низкой для этой даты за всю историю наблюдений. Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Компания отметила, что во Франции и Германии запасы также достигли минимальных уровней для 28 января. Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ – отобрано уже более 81% топлива, закачанного к началу отопительного сезона.

В «Газпроме» напомнили, что технологическое сокращение запасов снижает производительность ПХГ.

26 января сообщалось, что с начала отопительного сезона Европа отобрала более 40 млрд куб. м газа, что превышает 75% летних объемов закачки. Также отмечалось, что запасы газа в хранилище Прибалтики опустились ниже трети, что может создать риски для надежного снабжения стран региона и Финляндии на фоне холодной погоды.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте