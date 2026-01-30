«Газпром» сообщил о рекордно низких запасах газа в хранилищах Нидерландов
Компания отметила, что во Франции и Германии запасы также достигли минимальных уровней для 28 января. Европа продолжает активно расходовать газ из хранилищ – отобрано уже более 81% топлива, закачанного к началу отопительного сезона.
В «Газпроме» напомнили, что технологическое сокращение запасов снижает производительность ПХГ.
26 января сообщалось, что с начала отопительного сезона Европа отобрала более 40 млрд куб. м газа, что превышает 75% летних объемов закачки. Также отмечалось, что запасы газа в хранилище Прибалтики опустились ниже трети, что может создать риски для надежного снабжения стран региона и Финляндии на фоне холодной погоды.