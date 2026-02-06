Газета
S7 рассчитывает сохранить пассажиропоток на уровне 2025 года

Ведомости

S7 Airlines планирует в 2026 г. сохранить объем перевозок пассажиров на уровне прошлого года. Об этом заявил журналистам главный акционер S7 Group Владислав Филев.

«Потому что самолеты у нас пока не молодеют. Соответственно, вопрос не в том, чтобы увеличить интенсивность эксплуатации, а в том, чтобы надежно удержать ее текущий уровень», – подчеркнул Филев (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что число рейсов в московский аэропорт «Домодедово» сейчас ограничено, прежде всего, количеством самолетов.

4 февраля «Ведомости» писали о планах ОАК в 2029 г. начать поставки среднемагистральных самолетов Ту-214 для S7 в рамках готовящегося контракта на 100 воздушных судов. Соответствующий меморандум о сотрудничестве стороны подписали на Национальном авиационном инфраструктурном салоне NAIS-2025.

Сейчас в парке авиакомпании около 100 самолетов иностранного производства, в частности Boeing 737-800, Airbus серий 319, 320 и 321, а также Embraer 170.

21 января S7 Airlines представила результаты за 2025 г. В прошлом году авиакомпания перевезла 12,8 млн пассажиров и выполнила 100 000 рейсов по России и за рубеж. В маршрутную сеть перевозчика добавились 13 новых направлений, включая полеты между Владивостоком и Бангкоком, Иркутском и Горно-Алтайском, Новосибирском и Краснодаром.

