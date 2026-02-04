ОАК планирует в 2029 году начать поставки Ту-214 авиакомпании S7

Покупку Ту-214 ранее рассматривала группа «Аэрофлот», но в итоге сменила приоритет в пользу МС-21. Одной из причин стало то, что перевозчик хотел видеть в своем парке самолеты только с двумя членами экипажа. Обновить авиапарк этими самолетами хотела также авиакомпания «ЮВТ Аэро»: первые два Ту-214 для этого заказчика должны были поставить в октябре 2024 г. и еще два – в сентябре 2025 г. Так и не сложившееся партнерство закончилось судебными исками против «Туполева» (входит в ОАК) на общую сумму более 7 млрд руб.