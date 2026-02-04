ОАК планирует в 2029 году начать поставки Ту-214 авиакомпании S7

ОАК планирует в 2029 году начать поставки Ту-214 авиакомпании S7Другие авиакомпании пока почти не заказывали этот самолет
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») планирует в 2029 г. начать поставки среднемагистральных самолетов Ту-214 для авиакомпании S7 в рамках готовящегося контракта на 100 воздушных судов (ВС). Соответствующий меморандум о сотрудничестве был подписан сторонами 4 февраля на Национальном авиационном инфраструктурном салоне NAIS-2025.
Документ подписали S7 Group, ОАК и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Последняя выступит финансовым партнером и заказчиком самолетов, будет отвечать за организацию финансирования и поставок судов эксплуатанту.
Меморандум фиксирует прогресс, достигнутый за прошедший период, поясняет в своем сообщении ГТЛК. Этот период начинается с сентября 2024 г., когда S7 и ОАК подписали первый меморандум, предполагавший поставки авиакомпании 100 Ту-214. В рамках совместных рабочих групп S7 и ОАК определили технический облик Ту-214, необходимые доработки эксплуатационной документации, а также компоновку салона, который будет вмещать до 213 пассажиров.
Изначально самолеты будут поставляться в версии с трехчленным экипажем, включающим бортинженера, говорит источник «Ведомостей», знакомый с ходом обсуждения сделки. В дальнейшем ожидается переход на более современный двухчленный экипаж. Он напомнил также, что у S7 есть опыт обслуживания и эксплуатации отечественных самолетов. Ранее на внутрироссийских маршрутах компании работали лайнеры Ту-154 и Ил-86, которые были постепенно заменены на Boeing и Airbus в 2000-х гг.
Сейчас в парке S7 около 100 самолетов иностранного производства, в том числе Boeing 737-800, Airbus серий 319, 320 и 321, а также Embraer 170.
В рамках проекта инжиниринговый центр S7 Technics станет авторизованным партнером по техническому обслуживанию Ту-214, а S7 Training будет готовить для них экипажи и наземный персонал (обе компании входят в группу S7). Окончательные условия контрактов стороны планируют согласовать до конца 2026 г.
Ту-214 представляет собой глубокую модификацию среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-204, разработанного в конце 1980-х в ОКБ им. Туполева на замену Ту-154. Дальность его полета в двухклассной компоновке (бизнес-класс и эконом) составляет 5300 км. Его производство на Казанском авиазаводе им. С.П. Горбунова (КАЗ) идет с 1996 г. ограниченными сериями, в том числе для государственных нужд.
Зарубежные санкции, введенные в 2022 г., фактически заблокировали поставки и обслуживание самолетов иностранных производителей для российских авиакомпаний. ОАК лишилась большинства своих поставщиков из других стран и была вынуждена разрабатывать многие узлы и агрегаты для импортозамещенных самолетов самостоятельно. Например, для Ту-214 были разработаны комплекс бортового радиоэлектронного оборудования и система предупреждения столкновений с другими самолетами. В декабре 2025 г. Росавиация выдала на Ту-214 свидетельство об одобрении главного изменения типовой конструкции.
Производство российских самолетов регламентируется комплексной программой развития авиационной промышленности (КПГА). Согласно этому документу, до 2030 г. планировалось выпустить 115 новых Ту-214, включая четыре в 2025 г. и семь – в 2026 г. К 2027–2028 гг. в России планируется выпускать не менее 20 Ту-214 в год, говорил первый вице-премьер Денис Мантуров в июне 2025 г.
Реальные объемы производства пока отстают от планов, установленных в КПГА. В 2024 г. на КАЗе собрали один Ту-214, в 2025 г. закончили строительство еще одного. Основной проблемой источники называли дефицит инженерных кадров («Ведомости» писали об этом 27 марта 2025 г.). При этом в «Ростехе» отмечали, что выпуск этого ВС идет по графику, но высокого спроса на Ту-214 со стороны авиакомпаний нет.
Покупку Ту-214 ранее рассматривала группа «Аэрофлот», но в итоге сменила приоритет в пользу МС-21. Одной из причин стало то, что перевозчик хотел видеть в своем парке самолеты только с двумя членами экипажа. Обновить авиапарк этими самолетами хотела также авиакомпания «ЮВТ Аэро»: первые два Ту-214 для этого заказчика должны были поставить в октябре 2024 г. и еще два – в сентябре 2025 г. Так и не сложившееся партнерство закончилось судебными исками против «Туполева» (входит в ОАК) на общую сумму более 7 млрд руб.
ГТЛК, ставшая одной из сторон подписанного меморандума, имеет обширный опыт организации программ льготного лизинга, говорит исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Если для поставок Ту-214 будет реализован аналогичный механизм, это станет серьезным преимуществом, поскольку текущие коммерческие ставки по лизингу для российских авиакомпаний остаются крайне высокими, указывает эксперт.
Но важно понимать, что подписанный меморандум – это еще не твердый контракт на поставку, продолжает Пантелеев. Относительно длительный срок от момента подписания соглашения до начала реальных поставок, вероятно, связан с необходимостью доработки самолета под требования заказчика, отмечает он. Это должно минимизировать время простоя самолетов на земле, считает эксперт.