S7 заявила о планах купить 100 самолетов Ту-214

Представитель S7 сказал «Ведомостям», что стороны договорились о намерении подписать соглашения, в которых будут определены сроки поставок среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, объемы и другие существенные условия. По его словам, до конца этого года авиакомпания намерена заключить контракт с ОАК по 10 самолетам в стандартной спецификации, а до конца 2025 г. – еще по 90, но уже в измененной версии «под требования S7». Что это за требования, в авиакомпании не пояснили.