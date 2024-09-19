S7 заявила о планах купить 100 самолетов Ту-214

S7 заявила о планах купить 100 самолетов Ту-214Этот выбор может стать «синицей в руках» перевозчика с учетом сложной ситуации в отрасли
Авиакомпания S7 Airlines подписала с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК, входит в «Ростех») меморандум о намерениях по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова. Информацию «Ведомостям» подтвердил представитель S7.
Подписание меморандума прошло на территории Казанского авиационного завода, который является филиалом АО «Туполев» (входит в ОАК). Меморандум подписали гендиректор ОАК Юрий Слюсарь и владелец S7 Владислав Филев, говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.
Представитель S7 сказал «Ведомостям», что стороны договорились о намерении подписать соглашения, в которых будут определены сроки поставок среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, объемы и другие существенные условия. По его словам, до конца этого года авиакомпания намерена заключить контракт с ОАК по 10 самолетам в стандартной спецификации, а до конца 2025 г. – еще по 90, но уже в измененной версии «под требования S7». Что это за требования, в авиакомпании не пояснили.
Самолет Ту-214 – модифицированная версия среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского Ту-204, разработанного в конце 1980-х гг. в ОКБ «Туполева» для замены Ту-154. Вмещает до 210 пассажиров, предельная дальность полета – 6500 км. Выпускается на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова с 1996 г. в ограниченной серии под конкретных заказчиков.
В результате введенных против российской авиаотрасли санкций, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, власти решили возобновить серийное производство Ту-214. На 2025 г., как следует из комплексной программы развития авиаотрасли, в России планируется выпуск четырех таких самолетов, в 2026 г. – семь воздушных судов (ВС). До конца 2030 г. всего планируется произвести 115 машин. Для сравнения, объем выпуска нового российского среднемагистрального самолета МС-21 к тому же времени должен составить 270 единиц.
S7 Airlines – крупнейшая в России частная авиакомпания, основанная супругами Владиславом и Наталией Филевыми. Базовыми аэропортами авиакомпании являются московский «Домодедово» и новосибирский «Толмачево». На начало сентября парк авиаперевозчика состоял из 58 европейских Airbus A320/321, 19 американских Boeing 737 и 17 бразильских Embraer, следует из реестра эксплуатантов ВС Росавиации.
Ранее S7 изучала вопрос приобретения МС-21, но отложила его на «лучшие годы», говорит источник «Ведомостей», близкий к крупной авиакомпании. Он отмечает, что S7 неоднократно действовала по принципу «не как у “Аэрофлота” », который в итоге выбрал МС-21. Собеседник подчеркивает, что выбор Ту-214 для эксплуатанта «надежнее», поскольку эти самолеты уже выпускаются, а МС-21, вероятно, будут доводить до ума еще несколько лет.
Простои Airbus из парка S7 требуют от авиакомпании оперативно искать себе новые самолеты, поставки которых в условиях антироссийских санкций существенно ограничены, отмечает старший директор корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элина Кулиева. Эта необходимость не позволяет S7 рассматривать МС-21, так как поставки этих ВС будут в основном ориентированы на другого крупного авиаперевозчика – «Аэрофлот», объясняет эксперт.
Самолеты Ту-214 можно считать «синицей в руках» на фоне проблем с эксплуатацией импортных ВС, отмечает исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев. Обсуждение поставки 100 самолетов – это серьезная заявка на сохранение ведущих позиций S7 в отрасли, считает эксперт. Он связывает подписание меморандума с итогами последнего заседания совета директоров «Туполева», который демонстрирует намерение «повернуться лицом к эксплуатантам и сделать самолет более привлекательным и экономичным». Если эту работу поддержит одна из ведущих отечественных авиакомпаний, облик самолета и его привлекательность для перевозчиков могут заметно измениться в лучшую сторону, считает Пантелеев. Оценить сумму сделки эксперт затруднился.
«Ведомости» направили дополнительные вопросы в ОАК.