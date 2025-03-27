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Поставки Ту-214 отстают от плана из-за трудностей с кадрами и подрядчиками

«Ростех» утверждает, что выпуск этого самолета идет по графику, но высокого спроса со стороны авиакомпаний нет
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Максим Богодвид / РИА Новости
Максим Богодвид / РИА Новости

Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха» Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (КАЗ; филиал АО «Туполев») не сможет до конца 2025 г. построить и передать авиакомпаниям четыре среднемагистральных Ту-214. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с производственными планами КАЗа. Такой план по передаче самолетов зафиксирован в стратегическом документе – Комплексной программе развития гражданского авиапрома (КПГА) до 2030 г.

По словам одного из них, в 2025 г. КАЗ завершит работы по одному самолету, сборка которого началась еще в прошлом году, и приступит к строительству второго воздушного судна (ВС) этого типа. Основной проблемой для развития производства Ту-214 собеседник называет дефицит инженерных кадров на предприятии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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