Поставки Ту-214 отстают от плана из-за трудностей с кадрами и подрядчиками«Ростех» утверждает, что выпуск этого самолета идет по графику, но высокого спроса со стороны авиакомпаний нет
Входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха» Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (КАЗ; филиал АО «Туполев») не сможет до конца 2025 г. построить и передать авиакомпаниям четыре среднемагистральных Ту-214. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с производственными планами КАЗа. Такой план по передаче самолетов зафиксирован в стратегическом документе – Комплексной программе развития гражданского авиапрома (КПГА) до 2030 г.
По словам одного из них, в 2025 г. КАЗ завершит работы по одному самолету, сборка которого началась еще в прошлом году, и приступит к строительству второго воздушного судна (ВС) этого типа. Основной проблемой для развития производства Ту-214 собеседник называет дефицит инженерных кадров на предприятии.