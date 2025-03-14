Импортозамещенный Superjet приступил к сертификационным испытаниям
Бадеха отметил, что испытания проходят в хорошем темпе, в ближайшее время к программе подключатся еще два самолета. По его словам, самолет Ил-114 также проходит летные испытания, в рамках сертификации выполнено более 20% полетов. Кроме того, собран первый опытный образец импортозамещенного МС-21. Сейчас завершаются наземные испытания, после чего начнутся летные.
Серийное производство МС-21 и обновленных SJ-100 планируется начать в 2026 г. Бадеха подчеркнул, что Россия обладает всеми необходимыми компетенциями в авиастроении и самостоятельно разрабатывает и производит материалы, технологии, агрегаты и системы. Он также отметил, что гражданская авиационная отрасль переживает подъем благодаря масштабным инвестициям.
20 ноября сообщалось, что начались летные испытания Ту-214 с новыми российскими комплектующими. Первый полет импортозамещенного Ту-214, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев» и продлился 1 час и 10 минут. Самолет пилотировал экипаж АО «Туполев». Состоялись необходимые проверки систем и бортового оборудования.