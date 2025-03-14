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Импортозамещенный Superjet приступил к сертификационным испытаниям

Ведомости

Импортозамещенный Superjet приступил к летным сертификационным испытаниям, уже выполнено более 20% запланированных работ. Об этом сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, их разговор приводит правительство.

Бадеха отметил, что испытания проходят в хорошем темпе, в ближайшее время к программе подключатся еще два самолета. По его словам, самолет Ил-114 также проходит летные испытания, в рамках сертификации выполнено более 20% полетов. Кроме того, собран первый опытный образец импортозамещенного МС-21. Сейчас завершаются наземные испытания, после чего начнутся летные.

Серийное производство МС-21 и обновленных SJ-100 планируется начать в 2026 г. Бадеха подчеркнул, что Россия обладает всеми необходимыми компетенциями в авиастроении и самостоятельно разрабатывает и производит материалы, технологии, агрегаты и системы. Он также отметил, что гражданская авиационная отрасль переживает подъем благодаря масштабным инвестициям.

20 ноября сообщалось, что начались летные испытания Ту-214 с новыми российскими комплектующими. Первый полет импортозамещенного Ту-214, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова – филиала АО «Туполев» и продлился 1 час и 10 минут. Самолет пилотировал экипаж АО «Туполев». Состоялись необходимые проверки систем и бортового оборудования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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