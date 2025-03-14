Импортозамещенный Superjet приступил к сертификационным испытаниям

Бадеха отметил, что испытания проходят в хорошем темпе, в ближайшее время к программе подключатся еще два самолета. По его словам, самолет Ил-114 также проходит летные испытания, в рамках сертификации выполнено более 20% полетов. Кроме того, собран первый опытный образец импортозамещенного МС-21. Сейчас завершаются наземные испытания, после чего начнутся летные.