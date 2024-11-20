Ту-214 впервые поднялся в воздух после импортозамещения деталей
Начались летные испытания Ту-214 с новыми российскими комплектующими, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Первый полет импортозамещенного Ту-214, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова – филиала АО «Туполев» и продлился один час и 10 минут. Самолет пилотировал экипаж АО «Туполев». Состоялись необходимые проверки систем и бортового оборудования.
«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины», – отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.
С 2007 г. Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро». С 2015 г. полеты не совершались, воздушное судно было на хранении. В июне текущего года самолет поднялся в воздух, а в июле был отправлен на Минский завод гражданской авиации №407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК, после чего вернулся для дальнейшего дооснащения.
19 сентября авиакомпания S7 Airlines подписала с ОАК меморандум о намерениях по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214. Как сообщил «Ведомостям» представитель S7, стороны договорились о намерении подписать соглашения, в которых будут определены сроки поставок среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, объемы и другие существенные условия.