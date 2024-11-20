Ту-214 впервые поднялся в воздух после импортозамещения деталей

С 2007 г. Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро». С 2015 г. полеты не совершались, воздушное судно было на хранении. В июне текущего года самолет поднялся в воздух, а в июле был отправлен на Минский завод гражданской авиации №407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК, после чего вернулся для дальнейшего дооснащения.