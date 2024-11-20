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Ту-214 впервые поднялся в воздух после импортозамещения деталей

Ведомости

Начались летные испытания Ту-214 с новыми российскими комплектующими, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Первый полет импортозамещенного Ту-214, используемого в качестве летающей лаборатории, прошел на аэродроме Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова – филиала АО «Туполев» и продлился один час и 10 минут. Самолет пилотировал экипаж АО «Туполев». Состоялись необходимые проверки систем и бортового оборудования.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины», – отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

С 2007 г. Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался авиакомпанией «Трансаэро». С 2015 г. полеты не совершались, воздушное судно было на хранении. В июне текущего года самолет поднялся в воздух, а в июле был отправлен на Минский завод гражданской авиации №407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК, после чего вернулся для дальнейшего дооснащения.

19 сентября авиакомпания S7 Airlines подписала с ОАК меморандум о намерениях по поставке 100 усовершенствованных пассажирских самолетов Ту-214. Как сообщил «Ведомостям» представитель S7, стороны договорились о намерении подписать соглашения, в которых будут определены сроки поставок среднемагистральных узкофюзеляжных самолетов Ту-214, объемы и другие существенные условия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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