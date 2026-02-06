Генпрокуратура подала иск о передаче активов «Сирена-трэвел» в доход государства
Генпрокуратура РФ подала в Никулинский районный суд Москвы иск об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, принадлежащего физическим и юридическим лицам, связанным с компанией «Сирена-трэвел» – крупнейшим российским оператором системы бронирования Leonardo. Об этом сообщает РБК.
Три источника РБК, знакомые с обращением Генпрокуратуры, подтвердили, что иск касается планов передачи активов «Сирены» в государственную собственность.
Согласно картотеке суда, ответчиками выступают три юридических лица: зарегистрированная в ОАЭ Pika Investments Limited, швейцарская компания HDH-Hotel Development Holding SA, и АО «Авиаконсорциум». Кроме того, среди ответчиков указаны 45 физических лиц. Первое судебное заседание назначено на 18 февраля.
26 января 2026 г. в работе Leonardo произошел масштабный сбой. Его причиной стали проблемы у «Сирена-трэвел».
Из-за сбоя в аэропорту «Шереметьево» было отменено более 20 рейсов в города России и СНГ, а также задержано свыше 10 вылетов. Ограничения в работе затронули как минимум 10 российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia и Azur Air. Пассажиры не могли оформить, обменять или вернуть билеты, а также пройти онлайн-регистрацию.