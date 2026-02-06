Генпрокуратура подала иск о передаче активов «Сирена-трэвел» в доход государства

Из-за сбоя в аэропорту «Шереметьево» было отменено более 20 рейсов в города России и СНГ, а также задержано свыше 10 вылетов. Ограничения в работе затронули как минимум 10 российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia и Azur Air. Пассажиры не могли оформить, обменять или вернуть билеты, а также пройти онлайн-регистрацию.