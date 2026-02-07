Chanel направил в РФ две заявки для регистрации одноименных товарных знаков
Люксовый бренд Chanel подал две заявки на регистрацию одноименных товарных знаков в России, пишет ТАСС. Документы направлены в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) от компании «Шанель САРЛ» (Швейцария), которая является правообладателем товарных знаков Chanel. Даты подачи заявок – 29 января и 2 февраля 2026 г.
Согласно данным из базы Роспатента, заявки оформлены по классам № 7, 8, 10, 20 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень входят машины и оборудование для текстильной и кожевенной промышленности, ручные инструменты и приспособления для рукоделия, приборы для массажа и гигиены, мебель и аксессуары для хранения и демонстрации, упаковка, декоративные и текстильные изделия и другое.
Бренд Chanel получил регистрацию своего товарного знака для косметики в России, сообщил ТАСС в январе. Компания также подала заявку на регистрацию одноименного товарного знака Chanel 15 января 2026 г. по шестому и 22-му классам МКТУ. В перечень входят мелкие металлические и скобяные изделия, декоративные украшения из металла, настольные статуэтки и мешочки из текстиля для хранения.
После начала спецоперации и введения санкций ряд ведущих иностранных компаний приостановили работу в России. Среди них такие люксовые бренды, как LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), Prada, Chanel и Cartier.