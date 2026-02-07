Chanel направил в РФ две заявки для регистрации одноименных товарных знаков

Согласно данным из базы Роспатента, заявки оформлены по классам № 7, 8, 10, 20 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В перечень входят машины и оборудование для текстильной и кожевенной промышленности, ручные инструменты и приспособления для рукоделия, приборы для массажа и гигиены, мебель и аксессуары для хранения и демонстрации, упаковка, декоративные и текстильные изделия и другое.