ГП потребовала обратить в собственность РФ оператора системы Leonardo

На тех, кто препятствовал действиям фигурантов, оказывалось давление, в том числе совершались особо тяжкие преступления, сообщает Генпрокуратура. В настоящий момент Сулейманова задержали. Ему предъявили обвинение в убийствах Таля в 2004 г., с которым возник конфликт, председателя профсоюзной организации ОАО «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 г., а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 г.