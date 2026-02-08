ГП потребовала обратить в собственность РФ оператора системы Leonardo
Генеральная прокуратора РФ направила в суд иск об обращении в собственность государства операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте АО «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП», сообщил «Ведомостям» источник в ведомстве.
Генпрокуратура установила, что указанные компании были приобретены коррупционным путем и находятся под криминальным влиянием и иностранным контролем.
В 2003 г. ГУП «Главное агентство воздушных сообщений гражданской авиации», которое осуществляло продажу билетов через сеть авиакасс и управление системой оформления воздушных перевозок «Сирена», совершило преднамеренное банкротство. Чтобы захватить предприятие, Татевос Суринов, Ибрагим Сулейманов и Рифат Шайхутдинов вступили в сговор с руководителем Федеральной службы по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению Георгием Талем. Затем за взятку Шайхутдинова назначили руководителем Главного агентства воздушных сообщений.
Функции, имущество и штат работников организации перевели в подконтрольные коммерческие структуры вопреки интересам государства. Перед контрагентами была создана задолженность после заключения невыгодных и противоправных сделок. После того как предприятие перестало осуществлять уставную деятельность и получать прибыль, его ликвидировали через процедуру банкротства.
На тех, кто препятствовал действиям фигурантов, оказывалось давление, в том числе совершались особо тяжкие преступления, сообщает Генпрокуратура. В настоящий момент Сулейманова задержали. Ему предъявили обвинение в убийствах Таля в 2004 г., с которым возник конфликт, председателя профсоюзной организации ОАО «Внуковские авиалинии» Геннадия Борисова в 1999 г., а также в покушении на убийство адвоката Ильи Перегудова в 2021 г.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что АО «Сирена-Трэвел» и АО «ТКП» работали с нарушениями законодательства о защите критической информационной инфраструктуры. Так, в 2023 г. иностранные хакеры произвели компьютерную атаку на отечественную систему бронирования.
Кроме того, в 2024 г. суды по искам транспортных прокуров признали незаконным введенный бенефициарами компаний сбор в свою пользу в виде таксы с каждого пассажира при приобретении авиабилетов в размере 185 руб. В результате махинации только за 2022–2024 гг. АО «ТКП» получило 13 млрд руб.
Также выяснилось, что члены семей Суриновых, Сулеймановых, Шайхутдиновых выводили за рубеж значительные прибыли компаний, распределяемые в качестве дивидендов. Ежегодно они выводили от 3 млрд до 5 млрд руб.
26 января 2026 г. в работе системы бронирования билетов Leonardo произошел масштабный сбой. Его причиной стали проблемы у «Сирены-Трэвел». Из-за сбоя в аэропорту «Шереметьево» было отменено более 20 рейсов в города России и СНГ, а также задержано свыше 10 вылетов. Ограничения в работе затронули как минимум 10 российских авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Smartavia и Azur Air. Пассажиры не могли оформить, обменять или вернуть билеты, а также пройти онлайн-регистрацию.