Выручка «Ленты» увеличилась на 24,2% в 2025 году
Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 10,4% из-за роста среднего LFL-чека на 9,3% и LFL-трафика на 1%. Онлайн-продажи возросли на 18,5% до 74,8 млрд руб. Доля онлайн-продаж от общей выручки компании составила порядка 7%. За год ритейлер открыл (с учетом закрытий и покупки сети «Молния») 1034 магазина у дома, 53 супермаркета, шесть гипермаркетов и 322 магазина дрогери.
В IV квартале прошлого года розничные продажи «Ленты» выросли на 22,4% и достигли 319,8 млрд руб. Сопоставимые продажи увеличились на 8% на фоне роста среднего LFL-чека на 7,9% и LFL-трафика на 0,1%. Онлайн-продажи показали рост на 26,7% до 21,9 млрд руб.
Общее число магазинов компании возросло до 6760 на 31 декабря 2025 г. Суммарная торговая площадь выросла на 16,6% и составила 3043 кв. м.
13 января 2026 г. «Лента» сообщила о покупке активов сети гипермаркетов в формате DIY (Do It Yourself – «сделай сам») – OBI. В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 000 кв. м. Федеральная антимонопольная служба России уже одобрила сделку. Ожидается, что она усилит позиции сети как ведущего игрока на российском рынке.