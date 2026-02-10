ФАС снизила тарифы на теплоснабжение в нескольких регионах

В Калининградской области их снизили на 8,11%-17,12%, в Башкирии – на 3,16%, в Мурманской области – на 3,51%–27,28%. В отдельных городах, в том числе в Мурманске, был установлен льготный тариф без роста по отношению к 2025 г. В Кировске и поселке Раякоски тарифы для населения снижены на 0,22%–27,36%.