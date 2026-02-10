ФАС снизила тарифы на теплоснабжение в нескольких регионах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поспособствовала снижению тарифов на теплоснабжение в нескольких регионах, сообщили в ведомстве.
В Калининградской области их снизили на 8,11%-17,12%, в Башкирии – на 3,16%, в Мурманской области – на 3,51%–27,28%. В отдельных городах, в том числе в Мурманске, был установлен льготный тариф без роста по отношению к 2025 г. В Кировске и поселке Раякоски тарифы для населения снижены на 0,22%–27,36%.
В Астраханском регионе с 2023 по 2026 гг. тариф на передачу тепловой энергии для одной из регулируемых организаций не изменился. В Ленинградской области ФАС исключила запланированный рост с октября 2026 г.
При установлении тарифов на 2026 г. исключению подлежали 4,8 млрд руб., еще 6 млрд руб. исключены в 2025 г.
9 декабря 2025 г. президент РФ Владимир Путин отметил, что рост тарифов ЖКХ неизбежен, он происходит из-за инфляции. При этом, заявил он, тарифы должны расти «в меру» и «не взлетать до небес». Путин заявил, что за этим должна следить ФАС.