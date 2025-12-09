Газета
Путин: рост тарифов ЖКХ неизбежно происходит из-за инфляции

Ведомости

Рост тарифов ЖКХ неизбежен, он происходит из-за инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, указав, что тарифы должны расти «в меру».

«Что касается повышения тарифов в системе ЖКХ. В связи с инфляционными процессами тарифы просто неизбежно растут. Но самое главное – чтобы они росли в меру», – сказал он, отвечая на слова члена СПЧ режиссера Александра Сокурова.

Для того чтобы тарифы «не взлетали до небес», за ними должна следить Федеральная антимонопольная служба, добавил Путин.

С 1 июля 2025 г. тарифы на услуги ЖКХ были повышены в среднем на 11,9%. Тарифы на газ выросли в среднем по стране на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%. Индексация тарифов произойдет в пределах уровня прогнозируемой инфляции, указывали в Минстрое.

После очередного повышения в Банке России заявили, что продолжение повышения тарифов темпами выше инфляции несет риски. Советник председателя Центрального банка России Кирилл Тремасов указывал, что это может способствовать более жесткой денежно-кредитной политике.

