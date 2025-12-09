Путин: рост тарифов ЖКХ неизбежно происходит из-за инфляции

С 1 июля 2025 г. тарифы на услуги ЖКХ были повышены в среднем на 11,9%. Тарифы на газ выросли в среднем по стране на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%. Индексация тарифов произойдет в пределах уровня прогнозируемой инфляции, указывали в Минстрое.