Уровень заполненности хранилищ газа Нидерландов опустился ниже 20%

6 февраля сообщалось, что нетто-отбор из европейских ПХГ с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м, что составляет около 90% от объемов, закачанных летом. По данным GIE, 4 февраля отбор из хранилищ достиг порядка 770 млн куб. м. Общий объем топлива в них составляет около 42,5 млрд куб. м.