Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Уровень заполненности хранилищ газа Нидерландов опустился ниже 20%

Ведомости

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) Нидерландов опустился ниже 20% по состоянию на 8 февраля. Об этом пишет «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отмечается, что из хранилищ отобран весь газ, который был закачан при подготовке к этой зиме. Сейчас ведется отбор из запасов предыдущих лет.

6 февраля сообщалось, что нетто-отбор из европейских ПХГ с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м, что составляет около 90% от объемов, закачанных летом. По данным GIE, 4 февраля отбор из хранилищ достиг порядка 770 млн куб. м. Общий объем топлива в них составляет около 42,5 млрд куб. м.

Предыдущий сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился 28 марта 2025 г., тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас европейские хранилища заполнены на 38,48% против 51,3% в прошлом году. С начала отопительного сезона 13 октября страны Евросоюза отобрали из хранилищ порядка 54 млрд куб. м газа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте