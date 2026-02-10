Уровень заполненности хранилищ газа Нидерландов опустился ниже 20%
Отмечается, что из хранилищ отобран весь газ, который был закачан при подготовке к этой зиме. Сейчас ведется отбор из запасов предыдущих лет.
6 февраля сообщалось, что нетто-отбор из европейских ПХГ с начала отопительного сезона превысил 49 млрд куб. м, что составляет около 90% от объемов, закачанных летом. По данным GIE, 4 февраля отбор из хранилищ достиг порядка 770 млн куб. м. Общий объем топлива в них составляет около 42,5 млрд куб. м.
Предыдущий сезон отбора газа из ПХГ Европы завершился 28 марта 2025 г., тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас европейские хранилища заполнены на 38,48% против 51,3% в прошлом году. С начала отопительного сезона 13 октября страны Евросоюза отобрали из хранилищ порядка 54 млрд куб. м газа.