Венесуэла отправляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль
Венесуэла направляет первую за несколько лет партию сырой нефти в Израиль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки.
По данным агентства, груз предназначен для Bazan Group, крупнейшего переработчика нефти в Израиле. Собеседники Bloomberg уточнили, что не могут раскрывать детали публично. Если поставка состоится, она станет первой с середины 2020 г., когда Израиль импортировал около 470 000 баррелей венесуэльской нефти.
Bloomberg отмечает, что Израиль, как правило, не раскрывает информацию об источниках своей нефти, а нефтяные танкеры нередко исчезают из цифровых систем отслеживания при приближении к израильским портам.
Агентство связывает возобновление поставок с изменением маршрутов экспорта венесуэльской нефти после захвата президента страны Николаса Мадуро. Ранее значительная часть венесуэльской нефти поставлялась в Китай, однако в последние недели грузы были проданы покупателям в Индии, Испании и США.
5 февраля официальный представитель МИДа страны Рандхир Джайсвал в ходе брифинга сообщил, что в соответствии со своей стратегией энергетической безопасности Индия готова рассмотреть все возможные варианты поставок нефти, включая импорт из Венесуэлы.