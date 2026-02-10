Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Венесуэла отправляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль

Ведомости

Венесуэла направляет первую за несколько лет партию сырой нефти в Израиль. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с условиями сделки.

По данным агентства, груз предназначен для Bazan Group, крупнейшего переработчика нефти в Израиле. Собеседники Bloomberg уточнили, что не могут раскрывать детали публично. Если поставка состоится, она станет первой с середины 2020 г., когда Израиль импортировал около 470 000 баррелей венесуэльской нефти.

Bloomberg отмечает, что Израиль, как правило, не раскрывает информацию об источниках своей нефти, а нефтяные танкеры нередко исчезают из цифровых систем отслеживания при приближении к израильским портам.

Агентство связывает возобновление поставок с изменением маршрутов экспорта венесуэльской нефти после захвата президента страны Николаса Мадуро. Ранее значительная часть венесуэльской нефти поставлялась в Китай, однако в последние недели грузы были проданы покупателям в Индии, Испании и США.

5 февраля официальный представитель МИДа страны Рандхир Джайсвал в ходе брифинга сообщил, что в соответствии со своей стратегией энергетической безопасности Индия готова рассмотреть все возможные варианты поставок нефти, включая импорт из Венесуэлы.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте