Венесуэла отправляет первую за несколько лет партию нефти в Израиль

По данным агентства, груз предназначен для Bazan Group, крупнейшего переработчика нефти в Израиле. Собеседники Bloomberg уточнили, что не могут раскрывать детали публично. Если поставка состоится, она станет первой с середины 2020 г., когда Израиль импортировал около 470 000 баррелей венесуэльской нефти.