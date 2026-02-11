Газета
Владелец «Вкусно – и точка» усомнился в возвращении McDonald's

Ведомости

По мнению владельца сети «Вкусно – и точка» Александра Говора, американской сети фастфуда McDonald's вряд ли будет выгодно воспользоваться опционом на обратный выкуп своего бывшего российского бизнеса. Об этом он заявил в интервью РБК.

Говор отметил, что в случае принятия McDonald's решения о выкупе переговоры будут проводиться в рамках правового поля. Но он сомневается в вероятности такого сценария. По словам Говора, он выполнил обязательства, которые взял на себя, на полгода раньше, чем было условлено.

McDonald's приостановил работу в России в марте 2022 г., а в мае того же года объявил о продаже российского бизнеса Александру Говору, ранее развивавшему рестораны сети по франшизе в Сибири. Сумма сделки не разглашалась. После покупки Говор сообщал, что договор предусматривает возможность обратного выкупа активов в течение 10–15 лет.

10 февраля ТАСС писал, что McDonald's зарегистрировал товарный знак названия и логотипа в России. В декабре 2024 г. «Макдоналдс корпорейшн» из США подала заявку на регистрацию товарного знака. Знак подавался по классам № 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32 и 43 международной классификации товаров и услуг – программное обеспечение, офисные принадлежности, одежда, продукты, кофе, вода, услуги ресторанов.

