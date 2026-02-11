Владелец «Вкусно – и точка» усомнился в возвращении McDonald's

Говор отметил, что в случае принятия McDonald's решения о выкупе переговоры будут проводиться в рамках правового поля. Но он сомневается в вероятности такого сценария. По словам Говора, он выполнил обязательства, которые взял на себя, на полгода раньше, чем было условлено.