McDonald`s зарегистрировал в России товарный знак

В мае 2025 г. президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов заявил, что McDonald’s, уходя из страны, поставил своих партнеров в трудное положение. Он обратил на это внимание после рассказа гендиректора «Вкусно – и точка» Олега Пароева об уходе McDonald’s из России. Президент подчеркнул, что «стелить дорожку» для возвращения сети фастфуда в страну никто не будет.