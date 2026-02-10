McDonald`s зарегистрировал в России товарный знак
Американская сеть фастфуда McDonald's зарегистрировала товарный знак названия и логотипа в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.
Заявку на регистрацию товарного знака подала компания «Макдоналдс Корпорейшн» из США в декабре 2024 г. Знак подавался по классам № 9, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 32 и 43 международной классификации товаров и услуг – программное обеспечение, офисные принадлежности, одежда, продукты, кофе, вода, услуги ресторанов.
Документ с номером знака и регистрацией еще не опубликован.
16 мая 2022 г. McDonald's объявил об уходе из России и планах продать свой бизнес российскому покупателю. После того как сеть перешла во владение предпринимателю Александру Говору, компания сделала ребрендинг и стала называться «Вкусно – и точка».
В мае 2025 г. президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов заявил, что McDonald’s, уходя из страны, поставил своих партнеров в трудное положение. Он обратил на это внимание после рассказа гендиректора «Вкусно – и точка» Олега Пароева об уходе McDonald’s из России. Президент подчеркнул, что «стелить дорожку» для возвращения сети фастфуда в страну никто не будет.