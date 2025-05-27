О чем российский бизнес попросил Владимира Путина

О чем российский бизнес попросил Владимира ПутинаОни говорили о снижении налоговой нагрузки и об условиях возврата компаний в Россию
Владимир Путин встретился в Кремле с представителями российских деловых кругов. Вместе с президентом во встрече принимали участие замруководителя администрации президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников. Из бизнеса во встрече участвовали представители промышленности, IT-сектора, туризма и т.д. Были как те российские предприниматели, которые давно работают, так и те, кто стал управлять бизнесом после ухода из России западных компаний, к примеру, представители «Вкусно и точка» (бывший McDonald’s) и «Упаковочные системы» (бывший Tetra Pak). Каждый из бизнесменов на встрече высказал свои предложения, которые могли бы им помочь – многие из них касались снижения налоговой нагрузки и ограничительных условий для иностранных компаний, в случае их возврата в Россию.
Попросили президента о введения каникул на уплату акциза на жидкую сталь «для вновь образованных металлургических предприятий». С таким предложением обратился гендиректор ООО «Металл Сервис» Константин Жуков. Силуанов в ответ на такую просьбу сказал, что для электрометаллургов уплата акциза дифференцированная в зависимости от стоимости продукции, и, в частности, в апреле компании его не выплачивают. «Поэтому мы всегда очень настороженно относимся к различным налоговым льготам и преференциям. У нас есть другие меры поддержки», – заявил министр. Жуков ответил, что по линии Фонда развития промышленности поддержка идет в основном наукоемкого машиностроения, производства станков, оборудования и высоких технологий, а поскольку производство стали методом электрометаллургии «наиболее эффективный и экологически менее вредный путь», то было бы хорошо поддержать такие компании. Ему на помощь пришел акционер металлургического холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко, который заявил, что если «вертикально интегрированные металлурги платят примерно 10–20% от своей прибыли в виде акциза, то электрометаллурги сегодня фактически отдают всю прибыль на акциз, и иногда даже этого, к сожалению, недостаточно».
Было высказано предложение и о том, чтобы дать компаниям-производителям робототехники и автоматизации льготы на налог на прибыль, взамен чего такие компании могли бы вложить освободившиеся средства в расширение производства. Об этом сказал управляющий партнер ООО «Семаргл» Сергей Терентьев. Он предложил расширить льготы, которые есть для станкостроения, на робототехнику и автоматизацию производств. Также, по его словам, необходима господдержка для строительства новых комплексных производств, которые основаны «на принципах современных интеллектуальных автоматизированных заводов», поскольку сейчас у них долгий период окупаемости.
Некоторые заказчики обходят требования по использованию отечественного оборудования, хотя с начала этого года заработали изменения в закон о госзакупках, поэтому председатель совета директоров АО «Курский электроаппаратный завод» Андрей Канунников попросил президента усилить контроль за закупочными процедурами. Это предложение также прокомментировал Силуанов, отметив, что с текущего года вопросов о возможных подменах российского оборудования или комплектующих на импортное быть не должно, с учетом работы новой информационной системы в сфере закупок и контроля со стороны ФАС.
Директор по развитию ООО «Ветер Спорт» (производство спортивной экипировки) Антон Иванов предложил, чтобы под систему маркировки «Честный знак» подпадали российские и зарубежные компании, занимающиеся импортом спортивной одежды. На это отреагировал Решетников, который заявил, что Минэкономразвития предлагают сделать механизм отзыва сертификатов для некачественной продукции. Путин же отметил, что в этом контексте вспомнил про маркетплейсы: «Это точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание».
Президента попросили и о приоритетном использовании российского оборудования в рамках Фабрики проектного финансирования ВЭБ.РФ. С таким предложением выступил гендиректор ООО УК «Уральский завод тяжелого машиностроения – Картэкс» Ян Центер. «Но там и так это предусмотрено», – заметил Путин, правда, отметив, что учитывается и конкурентоспособность продукции. По его словам, сейчас у российских представителей продукция дороже: «Но все равно: пускай это будет чуть подороже, пускай будет на каком-то этапе поменьше. Но лучше по ключевым направлениям, по критически важным технологиям своё поддержать».
Гендиректор ПАО «ИВА» Станислав Иодковский заявил, что разные сервисы, вроде Zoom, продолжают работать в России, несмотря на то что заявляли об уходе из страны. По его мнению, на этом российские разработчики теряют миллиарды. На это президент отреагировал эмоционально, заявив, что нужно «душить» такие сервисы. «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все. <…> Мы никого не выгоняли, никому не мешали. Мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас душить. Вот, коллега же говорил. И нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – заявил Путин. Он предложил передать информацию о таких платформах Орешкину, чтобы проработать этот вопрос.
Попросили президента дать «четкий сигнал», что строительство российской IT-инфраструктуры с использованием российских IT-продуктов, является долгосрочным стратегическим приоритетом страны, который направлен «на достижение ее национальной безопасности». Об этом сказал гендиректор ПАО «Группа Астра» (создатели операционной системы Astra Linux) Илья Сивцев. Путин отметил, что это и так один из приоритетов государства. «Мы понимали всегда, но сейчас столкнулись с тем, что это просто тот случай, когда можно говорить совершенно обоснованно об обеспечении национальной безопасности. И так к этому и будем подходить», – заявил президент.
Высказался Путин и по теме возврата западных компаний в Россию. Об этом он сказал после рассказа гендиректора «Вкусно и точка» Олега Пароева о том, как McDonald’s уходил из России. Президент сказал, что McDonald’s, уходя из России, поставил своих партнеров в трудное положение. Он напомнил, что поручил правительству проработать программу возвращения компаний с учетом защиты интересов российского бизнеса. Путин поинтересовался у Пароева, есть ли у McDonald’s право обратного выкупа компании – он есть. «Помните шутку известную, да? Долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое», – заметил президент. По его словам, «стелить дорожку» для возвращения McDonald`s в Россию никто не будет.