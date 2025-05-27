О чем российский бизнес попросил Владимира Путина

Попросили президента о введения каникул на уплату акциза на жидкую сталь «для вновь образованных металлургических предприятий». С таким предложением обратился гендиректор ООО «Металл Сервис» Константин Жуков. Силуанов в ответ на такую просьбу сказал, что для электрометаллургов уплата акциза дифференцированная в зависимости от стоимости продукции, и, в частности, в апреле компании его не выплачивают. «Поэтому мы всегда очень настороженно относимся к различным налоговым льготам и преференциям. У нас есть другие меры поддержки», – заявил министр. Жуков ответил, что по линии Фонда развития промышленности поддержка идет в основном наукоемкого машиностроения, производства станков, оборудования и высоких технологий, а поскольку производство стали методом электрометаллургии «наиболее эффективный и экологически менее вредный путь», то было бы хорошо поддержать такие компании. Ему на помощь пришел акционер металлургического холдинга «Новосталь-М» Иван Демченко, который заявил, что если «вертикально интегрированные металлурги платят примерно 10–20% от своей прибыли в виде акциза, то электрометаллурги сегодня фактически отдают всю прибыль на акциз, и иногда даже этого, к сожалению, недостаточно».