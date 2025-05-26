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Путин призвал «душить» незаконно работающие в России иностранные IT-компании

Ведомости

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что нужно бороться с зарубежными компаниями, которые продолжают работать на территории страны без прав, и призвал «душить» их. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями деловых кругов России.

«Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью», – подчеркнул глава государства, говоря об IT-сервисах, которые заявили об уходе из России, но продолжили вести здесь бизнес частично и получать прибыль.

Президент отметил, что Россия предоставляла этим компаниям «максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке», однако они попытались «задушить» российский рынок.

На встрече Путин также заявил, что необходимо контролировать зарубежные маркетплейсы, поскольку они могут стать площадкой для реализации контрафактной продукции. Он назвал эту сферу «дырой», на которую точно стоит обратить внимание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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