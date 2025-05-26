Путин призвал «душить» незаконно работающие в России иностранные IT-компании
Президент России Владимир Путин согласился с тем, что нужно бороться с зарубежными компаниями, которые продолжают работать на территории страны без прав, и призвал «душить» их. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями деловых кругов России.
«Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить, надо отвечать им взаимностью», – подчеркнул глава государства, говоря об IT-сервисах, которые заявили об уходе из России, но продолжили вести здесь бизнес частично и получать прибыль.
Президент отметил, что Россия предоставляла этим компаниям «максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке», однако они попытались «задушить» российский рынок.
На встрече Путин также заявил, что необходимо контролировать зарубежные маркетплейсы, поскольку они могут стать площадкой для реализации контрафактной продукции. Он назвал эту сферу «дырой», на которую точно стоит обратить внимание.