Рост выручки DIY-сетей сократился более чем втрое

Выручка группы компаний «Петрович» в 2025 г. достигла 188,6 млрд руб., увеличившись на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Темп роста замедлился в 3,8 раза – за 2024 г. выручка выросла на 17% и составила 181 млрд руб. Общая стоимость проданных товаров и услуг компании за 2025 г. выросла на 4,4% (до 198,4 млрд руб.), тогда как в 2024 г. рост составлял 18%. Число доставок увеличилось с 3,6 млн до 3,8 млн.