Главная / Бизнес /

Рост выручки DIY-сетей сократился более чем втрое

Ведомости

В 2025 г. крупнейшие DIY-сети (Do It Yourself – «сделай сам») нарастили оборот на 4,5–8%. Темпы роста бизнеса снизились более чем в 3,5–3,8 раза за год, что объясняется общим охлаждением рынка, пишет «Коммерсантъ».

Выручка группы компаний «Петрович» в 2025 г. достигла 188,6 млрд руб., увеличившись на 4,5% по сравнению с предыдущим годом. Темп роста замедлился в 3,8 раза – за 2024 г. выручка выросла на 17% и составила 181 млрд руб. Общая стоимость проданных товаров и услуг компании за 2025 г. выросла на 4,4% (до 198,4 млрд руб.), тогда как в 2024 г. рост составлял 18%. Число доставок увеличилось с 3,6 млн до 3,8 млн.

Выручка «Всеинструменты.ру» в 2025 г. выросла на 8%, что в 3,5 раза ниже показателя 2024 г. (28,1%). Компания «Леман Про» не раскрыла финансовые результаты, но отметила снижение клиентской активности, особенно в сегменте B2B, который формирует 46% оборота. Hoff, «Максидом» и OBI не предоставили оперативных комментариев.

По данным «Платформы ОФД», количество покупок в категории «товары для строительства и ремонта» выросло всего на 1%, в то время как продажи товаров для дома снизились на 3%, а мебели и фурнитуры – на 19%. Focus Technologies прогнозировали сокращение трафика DIY-магазинов в торговых центрах на 8–10%.

13 января 2026 г. «Лента» объявила о покупке активов сети гипермаркетов в формате DIY – OBI. В периметр сделки войдут 25 магазинов с общей торговой площадью 263 000 кв. м. ФАС России одобрила сделку. Ожидается, что она усилит позиции сети как ведущего игрока на российском рынке.

