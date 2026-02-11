Песков: РФ обсудит с США запрет на участие в сделках с нефтью из Венесуэлы

Лицензия №46А разрешает операции с нефтью венесуэльского происхождения через уполномоченные американские организации, а №48 – предоставление товаров и услуг для разведки и добычи нефти в Венесуэле. Обе лицензии требуют, чтобы контракты регулировались законодательством США и споры решались в США, а выплаты «заблокированному лицу» переводились на счет иностранного правительства. Лицензия №30B разрешает транзакции для работы портов и аэропортов Венесуэлы. При этом лицензии запрещают сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой.