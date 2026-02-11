Песков: РФ обсудит с США запрет на участие в сделках с нефтью из Венесуэлы
Россия будет использовать каналы общения с США для обсуждения запрета России участвовать в сделках с венесуэльской нефтью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У нас действительно есть наши инвестиции в Венесуэле, есть наши долгосрочные проекты, есть заинтересованность венесуэльских партнеров и наша заинтересованность. Поэтому это все повод для проговора этой ситуации с американцами», – сказал Песков.
11 февраля управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США выдало три лицензии на транзакции с правительством Венесуэлы и венесуэльской государственной нефтегазовой компанией Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
Лицензия №46А разрешает операции с нефтью венесуэльского происхождения через уполномоченные американские организации, а №48 – предоставление товаров и услуг для разведки и добычи нефти в Венесуэле. Обе лицензии требуют, чтобы контракты регулировались законодательством США и споры решались в США, а выплаты «заблокированному лицу» переводились на счет иностранного правительства. Лицензия №30B разрешает транзакции для работы портов и аэропортов Венесуэлы. При этом лицензии запрещают сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой.
5 февраля глава МИДа Сергей Лавров заявил, что после операции США в Венесуэле в стране вытесняют российские компании.
15 января CNN писало, что Соединенные Штаты завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Как отмечает издание, решение о продаже стало частью планов президента США Дональда Трампа получить доступ к обширным нефтяным запасам страны после военной операции и захвата президента Николаса Мадуро. Трамп также заявил, что нефтяная промышленность готова инвестировать не менее $100 млрд в восстановление разрушенного энергетического сектора Венесуэлы.