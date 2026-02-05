Лавров: в Венесуэле вытесняют российские компании
После операции США в Венесуэле в стране вытесняют российские компании. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT.
3 января американские силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес во время военной операции. После этого временное руководство страной перешло к вице-президенту Родригес.
15 января CNN писало, что Соединенные Штаты завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн. Как отмечает издание, решение о продаже стало частью планов президента США Дональда Трампа получить доступ к обширным нефтяным запасам страны после военной операции и захвата Мадуро. Трамп также заявил, что нефтяная промышленность готова инвестировать не менее $100 млрд в восстановление разрушенного энергетического сектора Венесуэлы.