США провели первую продажу венесуэльской нефти на $500 млн

По оценке Capital Economics, на иранскую нефть приходится почти 15% всего импорта сырья Китаем, тогда как доля Венесуэлы составляет около 2%. В случае забастовок нефтяников, блокирования так называемого «теневого флота» или угроз перекрытия Ормузского пролива цены на нефть могут вырасти на $15–20 за баррель. При этом аналитики подчеркивают, что такой скачок, скорее всего, будет краткосрочным.