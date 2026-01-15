США провели первую продажу венесуэльской нефти на $500 млн
Соединенные Штаты завершили первую продажу венесуэльской нефти на сумму $500 млн, сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации. Дополнительные продажи ожидаются в ближайшие дни и недели.
Как отмечает издание, решение о продаже стало частью планов президента США Дональда Трампа получить доступ к обширным нефтяным запасам страны после военной операции и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января. На прошлой неделе Трамп заявил, что нефтяная промышленность готова инвестировать не менее $100 млрд в восстановление разрушенного энергетического сектора Венесуэлы.
Однако эти планы встретили скепсис со стороны американских энергетических компаний. На встрече в Белом доме 9 января гендиректор ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что Венесуэла остается «непривлекательной для инвестиций» из-за отсутствия необходимых правовых и коммерческих структур. Другие руководители также выразили нежелание немедленно вкладывать миллиарды в страну, охваченную многолетним кризисом.
Несмотря на это, пресс-секретарь Белого дома Тейлор Роджерс заявила, что администрация ведет «позитивные, постоянные обсуждения» с нефтяными компаниями, готовыми к «беспрецедентным инвестициям».
3 января американские силы атаковали Венесуэлу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в США. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.
12 января The Wall Street Journal писал, что нарастающая нестабильность в Иране представляет более серьезную угрозу для мировых поставок нефти, чем ситуация в Венесуэле.
По оценке Capital Economics, на иранскую нефть приходится почти 15% всего импорта сырья Китаем, тогда как доля Венесуэлы составляет около 2%. В случае забастовок нефтяников, блокирования так называемого «теневого флота» или угроз перекрытия Ормузского пролива цены на нефть могут вырасти на $15–20 за баррель. При этом аналитики подчеркивают, что такой скачок, скорее всего, будет краткосрочным.