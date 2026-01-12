WSJ: ситуация в Иране ударит по рынку нефти сильнее, чем кризис в Венесуэле
Нарастающая нестабильность в Иране представляет более серьезную угрозу для мировых поставок нефти, чем ситуация в Венесуэле. К такому выводу пришли аналитики Capital Economics, мнение которых приводит The Wall Street Journal.
Эксперты отмечают, что возможные сбои в поставках нефти могут затронуть не только сам Иран, но и весь регион, что создает более серьезные риски для глобального рынка. Дополнительную роль играет геополитический фактор: Иран остается одной из крупнейших экономик в зоне влияния Китая.
По оценке Capital Economics, на иранскую нефть приходится почти 15% всего импорта сырья Китаем, тогда как доля Венесуэлы составляет около 2%. В случае забастовок нефтяников, блокирования так называемого «теневого флота» или угроз перекрытия Ормузского пролива цены на нефть могут вырасти на $15–20 за баррель. При этом аналитики подчеркивают, что такой скачок, скорее всего, будет краткосрочным.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. По неофициальным данным, опубликованным журналом Time 10 января, в Иране за время протестов могли погибнуть по меньшей мере 217 человек. Власти Ирана заявили о гибели более 100 силовиков во время протестов.
При этом утром 3 января американские силы атаковали Венесуэлу, а также захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его жену. Генпрокурор США Пэм Бонди заявила, что Мадуро и его жена будут привлечены к ответственности в США. Их обвинили, в частности, в участии в преступной схеме, направленной на финансирование терроризма через наркоторговлю.