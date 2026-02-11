Чистая прибыль «Норникеля» в 2025 году составила $2,47 млрд
Чистая прибыль «Норникеля» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2025 г. составила $2,47 млрд, увеличившись на 36% по сравнению с прошлым годом ($1,81 млрд). Об этом говорится в сообщении компании.
Рост расходов по налогу на прибыль обусловлен повышением установленной ставки налога на прибыль до 25% и ростом налогооблагаемой прибыли, рассказали в «Норникеле».
В то же время консолидированная выручка компании составила $13,76 млрд против $12,53 в 2024 г. (рост на 10%). На рост показателя повлияла положительная динамика цен металлов, говорится в сообщении. Показатель EBITDA увеличился на 9% год к году и составил $5,66 млрд благодаря росту выручки (годом ранее он составлял $5,19 млрд). Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне – 41%.
Денежные операционные расходы «Норникеля» достигли $5,7 млрд. Такого показателя удалось достичь прежде всего за счет инфляционного давления и укрепления рубля, уточнили в компании. Чистый оборотный капитал составил $2,87 млрд, снизившись на 4% год к году (показатель 2024 г. – $3 млрд).
Президент «Норникеля» Владимир Потанин отметил, что 2025 г. стал для компании годом высокой волатильности на глобальных сырьевых рынках, усиления санкционного давления, а также высокой ключевой ставки и крепкого рубля. В этих условиях, по его словам, менеджмент «Норникеля» смог добиться выполнения намеченных планов, прежде всего в части производства и сбыта произведенной продукции. Кроме того, он отметил успехи в области повышения эффективности и цифровизации производства, которые позволили удержать рост операционных расходов на уровне почти в два раза ниже, чем инфляции в России, и сохранить рентабельность EBITDA на уровне 2024 г.
В 2026 г. Потанин ожидает, что ключевые макроэкономические вызовы для бизнеса «Норникеля» сохранятся В этих обстоятельствах компания продолжит исполнять свои обязательства перед государством, регионами присутствия, сотрудниками, клиентами и инвесторами, заключил он.
В IV квартале 2025 г. «Норникель» выпустил 58 120 т никеля, что на 1,3% ниже показателя годом ранее. По итогам 2025 г. объем производства металла составил 198 520 т, что на 3% ниже показателя 2024 г. Первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров рассказал, что в 2025 г. компания произвела никель, медь и палладий в соответствии с годовым прогнозом, а также чуть больше платины, чем ожидалось. При этом, по его словам, в сравнении с 2024 г. производство всех металлов, кроме платины, несколько снизилось из-за временного роста доли вкрапленных руд в добыче с относительно более низким содержанием полезных компонентов.