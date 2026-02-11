Чистая прибыль «Норникеля» в 2025 году составила $2,47 млрд

В IV квартале 2025 г. «Норникель» выпустил 58 120 т никеля, что на 1,3% ниже показателя годом ранее. По итогам 2025 г. объем производства металла составил 198 520 т, что на 3% ниже показателя 2024 г. Первый вице-президент – операционный директор «Норникеля» Евгений Федоров рассказал, что в 2025 г. компания произвела никель, медь и палладий в соответствии с годовым прогнозом, а также чуть больше платины, чем ожидалось. При этом, по его словам, в сравнении с 2024 г. производство всех металлов, кроме платины, несколько снизилось из-за временного роста доли вкрапленных руд в добыче с относительно более низким содержанием полезных компонентов.