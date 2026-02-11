Газета
Главная / Бизнес /

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров на Кубу

Ведомости
Анна Бойцова

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров на Кубу в связи с топливным кризисом в стране, а также призвало россиян воздержаться от поездок туда до нормализации ситуации.

Туроператоры и турагенты должны информировать туристов, приобретающих туры, о текущей обстановке на Кубе, а также о порядке изменения или расторжения договора о покупке тура в соответствии со статьей 14 ФЗ-132.

Pegas Touristik уже прекратил продавать туры на Кубу, предлагая клиентам либо перенести даты поездки, либо оформить возврат. Российский союз туриндустрии сообщил, что этому примеру последовали и другие российские операторы. Авиакомпании «Россия» и Nordwind с 12 февраля приостанавливают полеты в островное государство из-за проблем с заправкой самолетов.

На Кубе в настоящее время находятся 4000 российских туристов, для них организованы вывозные рейсы из Варадеро и Гаваны.

