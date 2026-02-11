Авиакомпания «Россия» с 12 февраля приостановит полеты на Кубу
Авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер») изменили программу полетов на Кубу на фоне сложностей с заправкой самолетов. Об этом сообщили в Росавиации.
По данным ведомства, авиакомпания «Россия» с 12 февраля выполнит ряд обратных рейсов для вывоза российских туристов с острова, после чего временно приостановит полеты в Гавану и Варадеро. Пассажирам будет предложен возврат денежных средств по месту изначального приобретения авиабилетов.
Сейчас Минтранс РФ и Росавиация контролируют ситуацию и поддерживают постоянный контакт с авиационными властями Кубы. «Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран», – пояснили в Росавиации.
10 февраля вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отмечал, что российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы на Кубу, однако программы могут корректироваться с учетом необходимости дозаправки и выполнения технических посадок.
9 февраля появлялись данные, что часть кубинских отелей временно приостановила работу на фоне топливного кризиса. По данным Ассоциации туроператоров России, на острове в тот момент находилось от 4200 до 4700 организованных туристов из РФ.
Еще 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Документ предусматривает введение торговых пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на остров напрямую или косвенно. На этом фоне президент Мексики Клаудия Шейнбаум 9 февраля подтвердила приостановку поставок нефти на Кубу, несмотря на то что в 2025 г. Мексика стала крупнейшим ее экспортером, обойдя Венесуэлу.