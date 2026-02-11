Авиакомпания «Россия» с 12 февраля приостановит полеты на Кубу

Еще 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Документ предусматривает введение торговых пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на остров напрямую или косвенно. На этом фоне президент Мексики Клаудия Шейнбаум 9 февраля подтвердила приостановку поставок нефти на Кубу, несмотря на то что в 2025 г. Мексика стала крупнейшим ее экспортером, обойдя Венесуэлу.