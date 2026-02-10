Российские авиакомпании продолжают рейсы на Кубу на фоне дефицита топлива
Российские авиакомпании продолжают выполнять рейсы на Кубу, несмотря на сообщения местных властей о нехватке авиационного топлива. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью «России 1».
По его словам, в настоящее время на острове находятся около 4500 российских туристов. Поэтому авиаперевозчики продолжают полеты.
«Другой вопрос, что программы могут корректироваться с учетом дозаправки и технических посадок этих рейсов по маршрутам Москва – Гавана, Москва – Кайо-Коко, Варадеро и Ольгин», – отметил Горин.
9 февраля сообщалось, что часть отелей на Кубе временно приостановила работу на фоне топливного кризиса. В Ассоциации туроператоров России отмечали, что на острове находятся от 4200 до 4700 организованных туристов из РФ. Туроператоры поддерживают связь с гостиницами и принимающими компаниями.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва обсуждает с кубинской стороной возможные варианты вывоза российских туристов после сообщений о риске скорого исчерпания запасов топлива для самолетов.
На фоне энергетического кризиса правительство Кубы предупредило авиакомпании о возможной нехватке топлива Jet A-1, сообщало агентство Efe. В этих условиях перевозчики рассматривают различные варианты обеспечения рейсов, включая дозаправку в аэропортах вылета, технические посадки в третьих странах или корректировку полетных программ.