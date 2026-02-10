Российские авиакомпании продолжают рейсы на Кубу на фоне дефицита топлива

9 февраля сообщалось, что часть отелей на Кубе временно приостановила работу на фоне топливного кризиса. В Ассоциации туроператоров России отмечали, что на острове находятся от 4200 до 4700 организованных туристов из РФ. Туроператоры поддерживают связь с гостиницами и принимающими компаниями.