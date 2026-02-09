Кремль обсуждает с Кубой, как помочь застрявшим туристам

На фоне энергетического кризиса правительство Кубы предупредило авиакомпании, что топливо для самолетов Jet A-1 закончится в течение 24 часов, сообщало Efe. Нехватка топлива вынуждает авиакомпании искать альтернативные способы обеспечения своих рейсов. Они могут доставлять топливо из аэропортов вылета, делать технические остановки в третьих странах для дозаправки или даже отменять рейсы. Эта проблема затрагивает как коммерческие, так и чартерные полеты, а также грузовые перевозки и бизнес-авиацию.