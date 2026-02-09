Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль обсуждает с Кубой, как помочь застрявшим туристам

Ведомости

Москва обсуждает с Кубой возможные пути вывоза российских туристов с острова после сообщений о том, что в течение суток в стране закончится топливо для самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

«Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями. Действительно, скажем так, удушающие приемы со стороны США приносят много трудностей для страны», – добавил он.

На фоне энергетического кризиса правительство Кубы предупредило авиакомпании, что топливо для самолетов Jet A-1 закончится в течение 24 часов, сообщало Efe. Нехватка топлива вынуждает авиакомпании искать альтернативные способы обеспечения своих рейсов. Они могут доставлять топливо из аэропортов вылета, делать технические остановки в третьих странах для дозаправки или даже отменять рейсы. Эта проблема затрагивает как коммерческие, так и чартерные полеты, а также грузовые перевозки и бизнес-авиацию.

CNN сообщал, что представители администрации США высказывали идею о смене режима на острове и уже предпринимали меры по усилению экономических санкций, включая попытки ограничить поставку нефти. В Гаване считают, что политика давления наносит серьезный ущерб экономике страны, в том числе энергетическому сектору, и настаивают, что диалог является более эффективным способом взаимодействия.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь