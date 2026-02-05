Куба готова к диалогу с США, но исключает обсуждение смены режима

Коссио отметил, что полноценный двусторонний диалог между странами пока не налажен, но между сторонами уже происходил обмен сообщениями, в том числе на высоком уровне. При этом он отверг утверждения США о том, что Куба представляет угрозу американской безопасности. «Куба не представляет угрозы для Соединенных Штатов. Она не агрессивна по отношению к США. Она не враждебна. Она не укрывает террористов и не спонсирует терроризм», – сказал Коссио.