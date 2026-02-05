Куба готова к диалогу с США, но исключает обсуждение смены режима
Куба готова к переговорам с Соединенными Штатами, но не намерена обсуждать вопрос смены государственного строя. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио в интервью CNN.
По его словам, Гавана открыта к «содержательному диалогу» с Вашингтоном, но считает недопустимым обсуждение своей конституционной и политической системы. «Мы не готовы обсуждать наш политический режим – так же, как, полагаю, США не готовы обсуждать свой политический режим, устройство и экономическую реальность», – сказал де Коссио.
Коссио отметил, что полноценный двусторонний диалог между странами пока не налажен, но между сторонами уже происходил обмен сообщениями, в том числе на высоком уровне. При этом он отверг утверждения США о том, что Куба представляет угрозу американской безопасности. «Куба не представляет угрозы для Соединенных Штатов. Она не агрессивна по отношению к США. Она не враждебна. Она не укрывает террористов и не спонсирует терроризм», – сказал Коссио.
Ранее представители администрации США высказывали идею о смене режима на острове и уже предпринимали меры по усилению экономических санкций, включая попытки ограничить поставку нефти, напоминает CNN.
В Гаване считают, что политика давления наносит серьезный ущерб экономике страны, в том числе энергетическому сектору, и настаивают, что диалог является более эффективным способом взаимодействия. Коссио заявил о готовности обсуждать с США вопросы, представляющие взаимный интерес, включая региональную безопасность и борьбу с наркотрафиком.
30 января президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за Кубы. Он обосновал решение тем, что политика и действия кубинского правительства представляют собой угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу Вашингтона. 31 января Куба объявила в ответ международную чрезвычайную ситуацию из-за напряженности в отношениях с США.