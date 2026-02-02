Лавров заверил главу МИД Кубы в поддержке России

Лавров подчеркнул, что Россия считает неприемлемым оказание экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам энергоносителей. Это чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране. Кроме того, российская сторона выразила твердую готовность и дальше оказывать Кубе необходимую политическую и материальную поддержку.