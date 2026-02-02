Лавров заверил главу МИД Кубы в поддержке России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей подтвердил позицию Москвы на поддержку Гаваны. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.
Во время беседы стороны рассмотрели приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.
Лавров подчеркнул, что Россия считает неприемлемым оказание экономического и силового давления на Кубу, включая воспрепятствование поставкам энергоносителей. Это чревато серьезным ухудшением экономической и гуманитарной ситуации в стране. Кроме того, российская сторона выразила твердую готовность и дальше оказывать Кубе необходимую политическую и материальную поддержку.
Министры иностранных дел также обсудили график предстоящих российско-кубинских контактов.
30 января президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за Кубы. Он обосновал решение тем, что политика и действия кубинского правительства представляют собой угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу Вашингтона. 31 января Куба объявила в ответ международную чрезвычайную ситуацию из-за напряженности в отношениях с США.