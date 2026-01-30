Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за Кубы
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в стране. По его словам, «политика, практика и действия правительства Кубы представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», говорится на сайте Белого дома.
Трамп отметил, что Куба поддерживает «многочисленные враждебные Соединенным Штатам страны, транснациональные террористические группировки и другие субъекты, враждебно настроенные по отношению к США». Среди них он назвал РФ, Китай, власти Ирана, объединения «Хамас» и «Хезболла».
«Куба продолжает попытки помешать Соединенным Штатам в борьбе с угрозами, исходящими от враждебных стран, транснациональных террористических группировок и злоумышленников, в том числе в Западном полушарии», – заявил американский лидер.
Кроме того, по его словам, с даты вступления в силу распоряжения на товары, ввозимые в США из любой другой страны, которая прямо или косвенно продает или иным образом поставляет нефть на Кубу, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина.
23 января Politico со ссылкой на источники писало, что администрация Трампа может организовать военно-морскую блокаду для остановки импорта нефти на Кубу.
4 января госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что правительство Кубы является «огромной проблемой» для Вашингтона.