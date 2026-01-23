США могут организовать морскую блокаду Кубы для остановки поставок нефти
Администрация президента США Дональда Трампа может организовать военно-морскую блокаду для остановки импорта нефти на Кубу. Об этом пишет Politico со ссылкой на три источника, знакомых с планом.
«Некоторые критики кубинского правительства в администрации добивались такой эскалации, и она была поддержана госсекретарем Марко Рубио», – говорится в материале.
Решение о блокаде еще не принято, но она может быть одним из возможных вариантов действий, представленных президенту Дональду Трампу для «принудительного свержения коммунистического правительства Кубы».
Администрация Трампа пока обсуждает, следует ли «заходить так далеко»: «Потеря поставок венесуэльской нефти – и перепродажа части этих грузов, которые Гавана использовала для получения иностранной валюты, – уже подорвала и без того отстающую экономику Кубы». По оценкам собеседников, полная блокада импорта нефти на Кубу может спровоцировать гуманитарный кризис, и именно это заставляет некоторых представителей администрации выступать против инициативы.
Госсекретарь Рубио является одним из главных критиков нынешнего правительства Кубы. Сам политик родился в Майами (штат Флорида) в семье кубинских иммигрантов. Его родители эмигрировали в США в 1956 г. во время режима Фульхенсио Батисты. 4 января, на следующий день после похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими силами, Рубио заявил, что правительство Кубы является «огромной проблемой» для Вашингтона.