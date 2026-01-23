США могут организовать морскую блокаду Кубы для остановки поставок нефти

Администрация Трампа пока обсуждает, следует ли «заходить так далеко»: «Потеря поставок венесуэльской нефти – и перепродажа части этих грузов, которые Гавана использовала для получения иностранной валюты, – уже подорвала и без того отстающую экономику Кубы». По оценкам собеседников, полная блокада импорта нефти на Кубу может спровоцировать гуманитарный кризис, и именно это заставляет некоторых представителей администрации выступать против инициативы.