Куба объявила чрезвычайную ситуацию в ответ на действия Вашингтона

Ведомости

Куба объявляет международную чрезвычайную ситуацию из-за напряженности в отношениях с США. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Бруно Родригес Паррилья в X.

По его словам, народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества пришел к выводу, что ситуация в отношениях с правительством США представляет собой необычную угрозу.

Министр подчеркнул, что политика Вашингтона представляет угрозу для национальной безопасности, внешней политики всех стран и выживания человечества перед лицом ядерной угрозы и изменения климата.

30 января президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за Кубы. Он обосновал решение тем, что политика и действия кубинского правительства представляют собой угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу Вашингтона. Кроме того, по словам американского главы, Куба пытается помешать США в борьбе с угрозами, исходящими от враждебных государств и транснациональных террористических группировок.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона осуждает запретительные шаги США в отношении Кубы и давление на руководство страны. Дипломат указала, что речь идет о радикальном проявлении давно используемой Вашингтоном стратегии максимального давления на Кубу, нацеленной на подрыв ее экономики.

