Куба объявила чрезвычайную ситуацию в ответ на действия Вашингтона

30 января президент США Дональд Трамп ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за Кубы. Он обосновал решение тем, что политика и действия кубинского правительства представляют собой угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу Вашингтона. Кроме того, по словам американского главы, Куба пытается помешать США в борьбе с угрозами, исходящими от враждебных государств и транснациональных террористических группировок.