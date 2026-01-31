МИД России осудил действия США против Кубы

Дипломат отметила, что в новом антикубинском документе Россия наряду с рядом других партнеров Гаваны классифицирована как «враждебное» государство. Подобная практика навешивания ярлыков не способствует ни стабилизации российско‑американского диалога, ни повышению эффективности посреднических усилий США по урегулированию кризисов в различных регионах мира.