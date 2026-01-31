МИД России осудил действия США против Кубы
Москва осудила запретительные шаги США в отношении Кубы и давление на кубинское руководство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, речь идет о радикальном проявлении давно используемой Вашингтоном стратегии максимального давления на Кубу, нацеленной на подрыв ее экономики.
«Позиция России на этот счет остается неизменной: категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права», – заявила Захарова.
Дипломат отметила, что в новом антикубинском документе Россия наряду с рядом других партнеров Гаваны классифицирована как «враждебное» государство. Подобная практика навешивания ярлыков не способствует ни стабилизации российско‑американского диалога, ни повышению эффективности посреднических усилий США по урегулированию кризисов в различных регионах мира.
Президент США Дональд Трамп 30 января ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за Кубы. В своем заявлении он обосновал это тем, что «политика, практика и действия кубинского правительства представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу Соединенных Штатов».
23 января издание Politico сообщило о возможности введения администрацией Трампа военно‑морской блокады с целью пресечения поставок нефти на Кубу.