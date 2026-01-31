Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МИД России осудил действия США против Кубы

Ведомости

Москва осудила запретительные шаги США в отношении Кубы и давление на кубинское руководство. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, речь идет о радикальном проявлении давно используемой Вашингтоном стратегии максимального давления на Кубу, нацеленной на подрыв ее экономики.

«Позиция России на этот счет остается неизменной: категорически неприемлемы односторонние меры санкционного воздействия на суверенные независимые государства, принимаемые в обход ООН и положений ее Устава, а также других норм международного права», – заявила Захарова.

Дипломат отметила, что в новом антикубинском документе Россия наряду с рядом других партнеров Гаваны классифицирована как «враждебное» государство. Подобная практика навешивания ярлыков не способствует ни стабилизации российско‑американского диалога, ни повышению эффективности посреднических усилий США по урегулированию кризисов в различных регионах мира.

Президент США Дональд Трамп 30 января ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за Кубы. В своем заявлении он обосновал это тем, что «политика, практика и действия кубинского правительства представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешнеполитическому курсу Соединенных Штатов».

23 января издание Politico сообщило о возможности введения администрацией Трампа военно‑морской блокады с целью пресечения поставок нефти на Кубу.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте