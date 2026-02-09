Часть отелей на Кубе приостановили работу на фоне топливного кризиса
Некоторые отели на кубинских курортах временно приостановили работу на фоне топливного кризиса. Туристов бесплатно переселяют в гостиницы более высокого класса. Об этом сообщил Telegram-канал Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).
Уже закрыты или приостановили работу Resonance Cayo Santa Maria, Resonance Blu Santa Lucia,Domina Varadero, Mojito (Кайо-Коко), Tuxpan (Варадеро), Costa Sur, а также Memories Paraiso Azul Beach Resort 5 (закрыт до 1 ноября).
По данным АТОР, на Кубе сейчас находятся от 4200 до 4700 организованных туристов из России. Туристические операторы поддерживают контакт с отелями и местными принимающими организациями.
До этого на Кубе уже происходили аналогичные топливные кризисы, в результате которых авиакомпании изменяли свои маршруты и осуществляли дозаправку в других странах Латинской Америки, отметили в АТОР. Пока неясно, как будет организована логистика в этот раз, но власти обеих стран активно работают над решением проблемы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва обсуждает с Кубой возможные пути вывоза российских туристов с острова после сообщений о том, что в течение суток в стране закончится топливо для самолетов.
На фоне энергетического кризиса правительство Кубы предупредило авиакомпании, что топливо для самолетов Jet A-1 закончится в течение 24 часов, сообщало Efe. Нехватка топлива вынуждает авиакомпании искать альтернативные способы обеспечения своих рейсов. Они могут доставлять топливо из аэропортов вылета, делать технические остановки в третьих странах для дозаправки или даже отменять рейсы. Эта проблема затрагивает как коммерческие, так и чартерные полеты, а также грузовые перевозки и бизнес-авиацию.