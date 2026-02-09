Часть отелей на Кубе приостановили работу на фоне топливного кризиса

До этого на Кубе уже происходили аналогичные топливные кризисы, в результате которых авиакомпании изменяли свои маршруты и осуществляли дозаправку в других странах Латинской Америки, отметили в АТОР. Пока неясно, как будет организована логистика в этот раз, но власти обеих стран активно работают над решением проблемы.