Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Яндекс» обсуждает продажу «Авто.ру» структуре «Т-технологий»

Ведомости

Компания «Яндекс» обсуждает продажу сервиса объявлений о продаже автомобилей «Авто.ру» структуре, аффилированной с «Т-технологиями». Об этом пишет РБК со ссылкой на четырех источников, знакомых с ходом переговоров.

По данным собеседников издания, ранее интерес к активу проявляли «Сбер» и «Авито», но сейчас основным претендентом считается компания, связанная с Т-банком. Сделка пока не закрыта, но находится на финальной стадии. Один из источников при этом утверждает, что у актива по-прежнему есть еще один потенциальный покупатель, но какой – не уточняется.

Как отметил один из источников, вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на рассмотрение совета директоров «Яндекса» в ближайшие недели. Согласно публичным материалам компании, ближайшее заседание совета директоров назначено на 16 февраля, в повестке значится вопрос об «одобрении сделки» без уточнения деталей.

Еще один источник сообщает, что «Т-технологии» готовы приобрести «Авто.ру» примерно за 35 млрд руб., что, по его оценке, «довольно дорого». При этом потенциальный покупатель видит перспективы в развитии кредитования на автомобильном рынке и рассчитывает интегрировать финансовые продукты в сделки на площадке.

О том что «Яндекс» ведет переговоры о продаже «Авто.ру», «Коммерсантъ» писал 22 декабря 2025 г. Среди потенциальных покупателей тогда назывался Сбербанк, Т-банк и классифайд «Авито».

«Авто.ру» был создан как интернет-форум в 1996 г. В 2014 г. «Яндекс» приобрел сервис за $175 млн у швейцарской компании Immerberait, владельцами которой выступали Deola LLC и Aldea International LLC. До августа 2013 г. «Авто.ру» на 87% принадлежал Михаилу Рогальскому и на 13% – его жене Ольге. Затем их доли были переведены в Immerberait.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её