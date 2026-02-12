«Яндекс» обсуждает продажу «Авто.ру» структуре «Т-технологий»

По данным собеседников издания, ранее интерес к активу проявляли «Сбер» и «Авито», но сейчас основным претендентом считается компания, связанная с Т-банком. Сделка пока не закрыта, но находится на финальной стадии. Один из источников при этом утверждает, что у актива по-прежнему есть еще один потенциальный покупатель, но какой – не уточняется.