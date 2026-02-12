«Яндекс» обсуждает продажу «Авто.ру» структуре «Т-технологий»
По данным собеседников издания, ранее интерес к активу проявляли «Сбер» и «Авито», но сейчас основным претендентом считается компания, связанная с Т-банком. Сделка пока не закрыта, но находится на финальной стадии. Один из источников при этом утверждает, что у актива по-прежнему есть еще один потенциальный покупатель, но какой – не уточняется.
Как отметил один из источников, вопрос об одобрении сделки может быть вынесен на рассмотрение совета директоров «Яндекса» в ближайшие недели. Согласно публичным материалам компании, ближайшее заседание совета директоров назначено на 16 февраля, в повестке значится вопрос об «одобрении сделки» без уточнения деталей.
Еще один источник сообщает, что «Т-технологии» готовы приобрести «Авто.ру» примерно за 35 млрд руб., что, по его оценке, «довольно дорого». При этом потенциальный покупатель видит перспективы в развитии кредитования на автомобильном рынке и рассчитывает интегрировать финансовые продукты в сделки на площадке.
«Авто.ру» был создан как интернет-форум в 1996 г. В 2014 г. «Яндекс» приобрел сервис за $175 млн у швейцарской компании Immerberait, владельцами которой выступали Deola LLC и Aldea International LLC. До августа 2013 г. «Авто.ру» на 87% принадлежал Михаилу Рогальскому и на 13% – его жене Ольге. Затем их доли были переведены в Immerberait.