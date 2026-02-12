Запасы газа в единственном хранилище Прибалтики упали ниже 25%

В компании обратили внимание, что 10 февраля цены на газ с поставкой «на день вперед» на бирже ЕЕХ в странах Балтии находились на уровне, близком к 500 евро за 1000 куб. м, а в Финляндии составили 525 евро за 1000 куб. м. Это в 1,5 раза выше, чем на хабе Нидерландов TTF. Тенденция на стремительное истощение запасов газа в европейских ПХГ сохраняется.