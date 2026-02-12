Газета
Запасы газа в единственном хранилище Прибалтики упали ниже 25%

Уровень запасов газа в Инчукалнском подземном хранилище (ПХГ) опустился ниже 25%. Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe и оператора газотранспортной системы и ПХГ Латвии Conexus Baltic Grid.

Из единственного ПХГ Прибалтики отобрали весь газ, который был закачан при подготовке к зиме. Отбор ведется из запасов предыдущих лет. До минимального за последние пять лет уровня заполненности осталось 100 млн куб. м газа. В феврале в среднем за день из хранилища расходуется более 10 млн куб. м.

Отмечается, что недостаточный объем газа в ПХГ грозит проблемами для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии.

В компании обратили внимание, что 10 февраля цены на газ с поставкой «на день вперед» на бирже ЕЕХ в странах Балтии находились на уровне, близком к 500 евро за 1000 куб. м, а в Финляндии составили 525 евро за 1000 куб. м. Это в 1,5 раза выше, чем на хабе Нидерландов TTF. Тенденция на стремительное истощение запасов газа в европейских ПХГ сохраняется.

8 февраля уровень заполненности хранилищ газа Нидерландов упал ниже 20%. В «Газпроме» сообщили, что из ПХГ отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. В стране ведется отбор из запасов предыдущих лет.

