Запасы газа в единственном хранилище Прибалтики упали ниже 25%
Из единственного ПХГ Прибалтики отобрали весь газ, который был закачан при подготовке к зиме. Отбор ведется из запасов предыдущих лет. До минимального за последние пять лет уровня заполненности осталось 100 млн куб. м газа. В феврале в среднем за день из хранилища расходуется более 10 млн куб. м.
Отмечается, что недостаточный объем газа в ПХГ грозит проблемами для надежного газоснабжения потребителей в Прибалтике и Финляндии.
В компании обратили внимание, что 10 февраля цены на газ с поставкой «на день вперед» на бирже ЕЕХ в странах Балтии находились на уровне, близком к 500 евро за 1000 куб. м, а в Финляндии составили 525 евро за 1000 куб. м. Это в 1,5 раза выше, чем на хабе Нидерландов TTF. Тенденция на стремительное истощение запасов газа в европейских ПХГ сохраняется.
8 февраля уровень заполненности хранилищ газа Нидерландов упал ниже 20%. В «Газпроме» сообщили, что из ПХГ отобран весь газ, закачанный при подготовке к зиме. В стране ведется отбор из запасов предыдущих лет.