В США заявили о продаже Китаю партии венесуэльской нефти
Китай приобрел часть венесуэльской нефти, ранее проданной правительством США. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg.
«Китай уже купил часть нефти, которая была продана правительством США», – сказал Райт. Он не уточнил объемы и условия сделки. При этом он отметил, что «законные китайские бизнес-сделки на законных условиях» являются допустимыми.
До вмешательства США в Венесуэлу крупнейшими покупателями венесуэльской нефти были китайские нефтепереработчики, пишет Bloomberg. Поставки осуществлялись с существенными скидками из-за санкционных ограничений.
После похищения президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла передаст США от 30 до 50 млн баррелей санкционной нефти. По словам Райта, так называемый «нефтяной карантин» Венесуэлы фактически завершен.
Bloomberg отмечает, что после действий США венесуэльская нефть марки Merey также была закуплена рядом индийских НПЗ, а поставки этой марки достигли других рынков.
10 февраля сообщалось, что Венесуэла направила первую за несколько лет партию нефти в Израиль.