«Коммерсантъ»: владельцы «Авиасейлс» рассматривают его продажу
Владельцы сервиса для поиска авиабилетов «Авиасейлс» рассматривают возможность продать бизнес. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах.
Собеседники заявили, что процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами еще нет. Еще один источник допустил, что владеющие основными долями в «Авиасейлс» инвестфонды могут также собирать предложения от потенциальных интересантов. По его словам, «дешево не продадут».
В «Авиасейлс» газете сообщили, что «менеджмент и акционеры не в курсе планов купить компанию неназванными участниками рынка».
Инвестбанкир Илья Шумов предположил, что стоимость бизнеса сервиса составляет не менее $300 млн (23,16 млрд руб.). Он указал, что значительная его доля находится за границей, поэтому сделать объективную оценку сложно. По словам одного из собеседников издания, именно непростая структура владения, наличие активов за пределами России и высокая стоимость могут стать барьером для продажи бизнеса.
26 октября 2023 г. Роскомнадзор внес владельца «Авиасейлс» Go Travel Un Limited в перечень организаций, подлежащих «приземлению» в России. В феврале 2024 г. ТАСС писал, что компания выполнила все требования закона «о приземлении». Она должна была разместить на информационном ресурсе электронную форму, создать филиал, открыть представительство или учредить российское юридическое лицо и зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте ведомства.