«Коммерсантъ»: владельцы «Авиасейлс» рассматривают его продажу

Собеседники заявили, что процесс находится в стадии подготовки и конкретных переговоров с интересантами еще нет. Еще один источник допустил, что владеющие основными долями в «Авиасейлс» инвестфонды могут также собирать предложения от потенциальных интересантов. По его словам, «дешево не продадут».