РКН включил «Авиасейлс» в перечень подлежащих «приземлению» компаний

После включения в этот список иностранные компании обязаны исполнить закон о «приземлении». В частности, они должны открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство. За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка.