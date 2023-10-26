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РКН включил «Авиасейлс» в перечень подлежащих «приземлению» компаний

Ведомости

Роскомнадзор внес компанию – владельца сервиса для поиска авиабилетов «Авиасейлс» Go Travel Un Limited в перечень организаций, подлежащих «приземлению» в России, сообщила пресс-служба ведомства.

Ресурс Go Travel Un Limited распространяет информацию на русском языке, а суточная аудитория сервиса превышает 500 000 российских пользователей. В связи с этим компания подпадает под действие закона о «приземлении», подчеркнули в ведомстве.

После включения в этот список иностранные компании обязаны исполнить закон о «приземлении». В частности, они должны открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство. За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка.

В пресс-службе «Авиасейлс» сообщили «Ведомостям», что решение регулятора никак не повлияет на работу сервиса, поскольку он соответствует ключевым условиям закона. В России действует форма обратной связи, размещенная информация соответствует российскому законодательству и данные пользователей хранятся на российских серверах.

РКН периодически обновляет перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России. В июне ведомство внесло в список 12 провайдеров хостинга, среди которых были Amazon Web Services, Inc., Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc. и др.

17 октября Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал платформу для организации онлайн-конференций Zoom Video Communications на 115 млн руб. за работу в России без открытия представительства на территории страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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