РКН включил «Авиасейлс» в перечень подлежащих «приземлению» компаний
Роскомнадзор внес компанию – владельца сервиса для поиска авиабилетов «Авиасейлс» Go Travel Un Limited в перечень организаций, подлежащих «приземлению» в России, сообщила пресс-служба ведомства.
Ресурс Go Travel Un Limited распространяет информацию на русском языке, а суточная аудитория сервиса превышает 500 000 российских пользователей. В связи с этим компания подпадает под действие закона о «приземлении», подчеркнули в ведомстве.
После включения в этот список иностранные компании обязаны исполнить закон о «приземлении». В частности, они должны открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство. За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка.
В пресс-службе «Авиасейлс» сообщили «Ведомостям», что решение регулятора никак не повлияет на работу сервиса, поскольку он соответствует ключевым условиям закона. В России действует форма обратной связи, размещенная информация соответствует российскому законодательству и данные пользователей хранятся на российских серверах.
РКН периодически обновляет перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в России. В июне ведомство внесло в список 12 провайдеров хостинга, среди которых были Amazon Web Services, Inc., Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc. и др.
17 октября Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал платформу для организации онлайн-конференций Zoom Video Communications на 115 млн руб. за работу в России без открытия представительства на территории страны.