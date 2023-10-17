Суд оштрафовал Zoom на 115 млн рублей за работу в России без филиала
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал платформу для организации онлайн-конференций Zoom Video Communications на 115 млн руб. за работу в России без открытия представительства на территории страны, сообщили в суде.
Протокол на компанию был составлен по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории России без формы для обратной связи на своем сайте, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юрлица. Для компаний наказание предусматривает штраф в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки.
При оглашении решения судья Тимур Вахрамеев пояснил, что штраф на компанию наложен в размере 1/10 выручки за 2022 г.
В январе 2022 г. в России вступил в силу закон о «приземлении». Он обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.
В феврале 2022 г. Роскомнадзор сообщил, что Zoom Video Communications зарегистрировала личный кабинет на сайте ведомства и сообщила, что рассматривает вопрос открытия представительства в России. В августе того же года ведомство уточнило, что Zoom не выполняет требование по удалению запрещенной информации и основные требования закона.
12 октября мировой суд оштрафовал платформу на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Компанию признали виновной по по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности хранить персональные данные в базах на территории РФ). В июле 2022 г. сервис уже штрафовали на 1 млн руб. за нарушение этого положения (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).