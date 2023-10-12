Суд оштрафовал Zoom на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные
Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал сервис видеосвязи Zoom на 15 млн руб. за повторный отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом «Ведомостям» сообщили в суде.
Компания Zoom Video Communications признана виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности хранить персональные данные в базах на территории РФ). Максимальный штраф для юридический лиц по статьей составляет 18 млн руб.
Протокол в отношении Zoom поступил в суд в сентябре 2023 г. В июле 2022 г. сервис уже штрафовали на 1 млн руб. за нарушение этого положения (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).
10 октября стало известно еще об одном протоколе против Zoom. Он был составлен по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ, компания нарушила положения закона о «приземлении» в России. Согласно статье, ответственность наступает за работу иностранных компаний на территории России без формы для обратной связи на своем сайте, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юрлица. Zoom грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки. Заседание по делу назначено на 17 октября.
Согласно закону о персональных данных от 2015 г., компании обязаны хранить данные россиян в базах, которые находятся на территории России. В случае нарушения законодательства по этой статье сервис может быть заблокирован. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn (сайт заблокирован в России) отказалась исполнять требование и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных. В декабре 2019 г. президент России Владимир Путин подписал закон о назначении штрафов за это правонарушение.