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Сервису Zoom грозит штраф за нарушение правил работы в России

Ведомости

В мировой суд Таганского района Москвы поступил протокол в отношении платформы для организации онлайн-конференций Zoom Video Communications в связи с нарушением положений закона о «приземлении» в России, следует из картотеки суда.

Согласно материалам, протокол на компанию был составлен по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории России без формы для обратной связи на своем сайте, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юрлица. Для компаний наказание предусматривает штраф в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки. Заседание по делу назначено на 17 октября.

В сентябре в суд поступил еще один протокол на компанию – по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности хранить персональные данные в базах на территории РФ). Для юридических лиц предусмотрен штраф от 6 млн руб. до 18 млн руб. Рассмотрение дела назначено на 12 октября. В июле 2022 г. суд оштрафовал сервис на 1 млн руб. за нарушение этого положения (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).

Закон о «приземлении» вступил в силу с 1 января 2022 г. Он обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.

В феврале 2022 г. Роскомнадзор сообщил, что Zoom Video Communications зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства. Помимо этого компания сообщила, что ведет работу над созданием формы для обратной связи и рассматривает вопрос открытия представительства в России.

В августе 2022 г. Роскомнадзор уточнил, что Zoom не выполняет требование по удалению запрещенной информации и основные требования закона, в связи с чем в поисковые системы должны маркировать сервис как нарушителя закона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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