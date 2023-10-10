Сервису Zoom грозит штраф за нарушение правил работы в России
В мировой суд Таганского района Москвы поступил протокол в отношении платформы для организации онлайн-конференций Zoom Video Communications в связи с нарушением положений закона о «приземлении» в России, следует из картотеки суда.
Согласно материалам, протокол на компанию был составлен по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории России без формы для обратной связи на своем сайте, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юрлица. Для компаний наказание предусматривает штраф в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки. Заседание по делу назначено на 17 октября.
В сентябре в суд поступил еще один протокол на компанию – по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности хранить персональные данные в базах на территории РФ). Для юридических лиц предусмотрен штраф от 6 млн руб. до 18 млн руб. Рассмотрение дела назначено на 12 октября. В июле 2022 г. суд оштрафовал сервис на 1 млн руб. за нарушение этого положения (ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ).
Закон о «приземлении» вступил в силу с 1 января 2022 г. Он обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.
В феврале 2022 г. Роскомнадзор сообщил, что Zoom Video Communications зарегистрировал личный кабинет на сайте ведомства. Помимо этого компания сообщила, что ведет работу над созданием формы для обратной связи и рассматривает вопрос открытия представительства в России.
В августе 2022 г. Роскомнадзор уточнил, что Zoom не выполняет требование по удалению запрещенной информации и основные требования закона, в связи с чем в поисковые системы должны маркировать сервис как нарушителя закона.