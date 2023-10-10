Сервису Zoom грозит штраф за нарушение правил работы в России

Согласно материалам, протокол на компанию был составлен по ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ, которая предполагает ответственность за работу иностранных компаний на территории России без формы для обратной связи на своем сайте, без регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и без филиала или российского юрлица. Для компаний наказание предусматривает штраф в размере от 1/15 до 1/10 годовой выручки. Заседание по делу назначено на 17 октября.