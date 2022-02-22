Meta и Zoom открыли представительства в России по закону о «приземлении»
В сообщении говорится, что Meta направила заявление о регистрации личного кабинета на официальном сайте Роскомнадзора, а Zoom уже зарегистрировала свой кабинет. Кроме того, компания сообщила, что ведется работа над созданием формы обратной связи и рассматривается вопрос открытия представительства на территории России, подчеркнули в пресс-службе.
9 февраля стало известно, что разработчик игры World of Tanks, белорусская компания Wargaming зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора, 4 февраля это сделали компании Apple и Spotify.
Закон о «приземлении», вступивший в силу с 1 января, обязывает зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство.
За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка, запрет на распространение рекламы о себе и размещение российскими рекламодателями собственной рекламы на таких ресурсах, запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, а также маркировка публикуемого в сети контента. В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch.