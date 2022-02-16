Google, Meta и Telegram грозит запрет рекламы в России

Google, Meta и Telegram грозит запрет рекламы в РоссииА в Госдуме предлагают оборотные штрафы за несоблюдение «закона о приземлении»
Роскомнадзор готов до конца февраля начать принимать первые меры принуждения в отношении зарубежных IT-компаний, которые не выполняют требования российского закона «о приземлении». Об этом 16 февраля рассказал на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике замруководителя службы Вадим Субботин. Он назвал в числе компаний-нарушителей Google, Meta (владеет Facebook, WhatsApp и Instagram) и Telegram. Из всех предусмотренных законом мер принуждения первыми могут стать запрет рекламироваться где-либо и размещать рекламу на своих сервисах, отметила замруководителя ФАС Карина Таукенова.
Кроме того, в Госдуме разработали поправки о введении оборотных штрафов, которые будут применяться к компаниям – нарушителям закона «о приземлении», рассказал на заседании председатель комитета Думы по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, сейчас поправки в Кодекс об административных правонарушениях направлены в правительство. «Те иностранные гиганты, которые не выполнили прописанные в законе требования, помимо мер принуждения, (...) будут нести и административную ответственность, которая будет предусматривать оборотные штрафы», – заявил Хинштейн. Он добавил, что административная ответственность будет предусмотрена не только для компаний, но и для должностных лиц.
За что уже штрафовали крупные IT-компании
Решения об оборотных штрафах – как раз для Google и Meta – уже принимались в России, но по статье о повторном неудалении запрещенной информации. В декабре 2021 г. мировой судья по Таганскому району Москвы оштрафовал Google на 7,2 млрд руб., а Meta – почти на 2 млрд руб. Как следовало из документов суда, при определении суммы штрафов судья руководствовался данными по выручке компаний в России в размере 144 млрд руб. и 40 млрд руб. в 2020 г. соответственно (штраф по закону рассчитывается исходя из выручки на конкретном рынке за год, предшествовавший нарушению).
Закон «о приземлении» крупных иностранных IT-компаний в России начал действовать с 1 января 2022 г. Согласно ему, компании с аудиторией свыше 500 000 пользователей в сутки должны выполнить три требования: создать на своей платформе форму взаимодействия с пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также открыть в России свое представительство или филиал. В ноябре надзорное ведомство назвало 13 компаний, которые попадают под действие этого закона. Среди них оказались Google, Meta, Apple, Telegram, Twitter, TikTok, Zoom.
По словам Субботина, семь компаний в той или иной степени начали исполнять требования закона, а две из них выполнили все три – это Apple и Spotify. «У нас есть и компании, которые не выполнили полностью основные обязанности, – это Google, Discord, Pinterest, Telegram, Meta и Twitch. Отмечу, что в ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру тех мер принуждения, которые предусмотрены законом», – заявил на заседании чиновник. Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что эти меры могут начать вводить уже до конца текущего месяца.
Как отметил Субботин, речь идет в первую очередь об экономических мерах принуждения компаний к выполнению закона. Всего в законе этих мер восемь – от запрета размещать рекламу и рекламироваться на других платформах до полной блокировки в России.
По словам Таукеновой, в первую очередь речь идет об «экономических мерах такого мягкого воздействия». «Речь идет о запрете (рекламы. – «Ведомости») самого ресурса и запрете рекламы на этом ресурсе», – отметила она на заседании. Таукенова добавила, что ФАС готова инициировать разбирательства после получения соответствующей информации от Роскомнадзора. Пока время рассмотрения этих дел регламентировано сроком в месяц, но регулятор работает над сокращением этого срока.
Меры по рекламе рассматриваются в качестве приоритетных, добавил Субботин, в дальнейшем к компании-нарушителю могут применяться и остальные шесть, включая запрет на прием платежей от российских физических и юридических лиц, замедление работы и полная блокировка.
«Как нам кажется, и в законе (о приземлении. – «Ведомости»), и в подзаконных актах все требования к иностранным компаниям по приземлению максимально комфортны, просты и доступны», – отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, добавив, что подведомственный министерству Роскомнадзор находится в диалоге со всеми компаниями.
Как минимум для Google и владельца Facebook Meta выручка от размещения рекламы является одним из основных доходов, напоминает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. В то же время положения закона «о приземлении», касающиеся ответственности за непредоставление Роскомнадзору информации о размещении рекламы, вступают в силу только осенью, обращает внимание эксперт. В целом же компаниям будет сложно исполнять требование о запрете рекламы, а властям будет непросто отследить его выполнение – «рабочей схемы для этого пока нет», считает Казарян.
С другой стороны, является ли запрет на рекламу и оборотные штрафы теми мерами, которые способны вынудить компании исполнять российский закон, однозначно сказать нельзя, считает эксперт. Это зависит от того, насколько важен компаниям российский рынок, уточнил Казарян.
Представитель Google отказался от комментариев. Представители Meta и Тelegram на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».