Google, Meta и Telegram грозит запрет рекламы в России

По словам Субботина, семь компаний в той или иной степени начали исполнять требования закона, а две из них выполнили все три – это Apple и Spotify. «У нас есть и компании, которые не выполнили полностью основные обязанности, – это Google, Discord, Pinterest, Telegram, Meta и Twitch. Отмечу, что в ближайшее время Роскомнадзор запустит процедуру тех мер принуждения, которые предусмотрены законом», – заявил на заседании чиновник. Отвечая на уточняющий вопрос, он добавил, что эти меры могут начать вводить уже до конца текущего месяца.