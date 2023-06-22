РКН включил облачный сервис Amazon в перечень подлежащих «приземлению» провайдеров
Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга, в том числе облачный сервис Amazon, в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В перечень вошел Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com), который предоставляет услуги в сфере облачной инфраструктуры, такие как облачное хранилище, виртуальные серверы, базы данных на выделенных серверах и т. д. В марте 2022 г. в компании заявили, что больше не принимают новых клиентов из России и Белоруссии.
Также в список были включены Hetzner Online GmbH (hetzner.com), Network Solutions, LLC (networksolutions.com), WPEngine, Inc. (wpengine.com), HostGator.com, LLC (hostgator.com) Ionos Inc. (ionos.com), DreamHost, LLC (dreamhost.com), FastComet, Inc. (fastcomet.com), DigitalOcean, LLC (digitalocean.com), Kamatera Inc. (kamatera.com), Bluehost Inc. (bluehost.com) и GoDaddy.com LLC (godaddy.com).
После включения в этот список провайдеры хостингов обязаны исполнить закон о «приземлении» (Федеральный закон № 236-ФЗ). В частности, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство. За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка.
В 2022 г. Роскомнадзор сообщал, что маркетплейс Aliexpress выполнил все требования закона. По итогам проверки представленных документов ведомство включило компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.