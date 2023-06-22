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Технологии

РКН включил облачный сервис Amazon в перечень подлежащих «приземлению» провайдеров

Ведомости

Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга, в том числе облачный сервис Amazon, в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В перечень вошел Amazon Web Services, Inc. (aws.amazon.com), который предоставляет услуги в сфере облачной инфраструктуры, такие как облачное хранилище, виртуальные серверы, базы данных на выделенных серверах и т. д. В марте 2022 г. в компании заявили, что больше не принимают новых клиентов из России и Белоруссии.

Также в список были включены Hetzner Online GmbH (hetzner.com), Network Solutions, LLC (networksolutions.com), WPEngine, Inc. (wpengine.com), HostGator.com, LLC (hostgator.com) Ionos Inc. (ionos.com), DreamHost, LLC (dreamhost.com), FastComet, Inc. (fastcomet.com), DigitalOcean, LLC (digitalocean.com), Kamatera Inc. (kamatera.com), Bluehost Inc. (bluehost.com) и GoDaddy.com LLC (godaddy.com).

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После включения в этот список провайдеры хостингов обязаны исполнить закон о «приземлении» (Федеральный закон № 236-ФЗ). В частности, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 000 пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России, создать электронную форму обратной связи с российскими пользователями, завести личный кабинет на сайте Роскомнадзора и установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости. Также они должны ограничивать доступ к информации, признанной нарушающей российское законодательство. За невыполнение требований нарушителям грозит в том числе частичная или полная блокировка.

В 2022 г. Роскомнадзор сообщал, что маркетплейс Aliexpress выполнил все требования закона. По итогам проверки представленных документов ведомство включило компанию в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете на территории РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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